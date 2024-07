Kalev Vapper 90-ndatest: Eesti naine endale allahindlust ei teinud

1990. aastatel lõhna- ja veiniäriga alustanud Kalev Vapper meenutas saates "Läks aga Läände" lõhna- ja ilupilve plahvatust Eestis ning nentis, et siinsed naised olid valmis hoidma kokku ükskõik mille arvelt, et ilusad välja näha ja hästi lõhnata.

"Pudelike Nina Ricci kõige kuulsamat lõhna L´Air du Temps maksis praktiliselt kuupalga – ja inimesed ostsid. Eesti naine endale allahindlust ei teinud. Eesti naine tahab olla maailma tipptasemel, ja on ka," rääkis Vapper, kui läks tagasi 1990. aastate algusse, mil ta lõi koos prantslasest äripartneri Antoine Steckeniga firma nimega Riviera.

Prantsusmaalt pandi kiiresti teele rekatäis kaupa: kokku 800 nimetust. Oli veine, kartulipulbrit, kõõmavastaseid šampoone, prantsuse juustu ja mida kõike veel. "Aga nägin hullult vaeva, et see realiseerida. See võttis kuskil kaks aastat ning siis ma palusin, et ta peale veini enam midagi ei saadaks," naeris Vapper.

Siiski muutus olukord kiiresti ja peagi tundus Vapperile, et midagi võiks veel importida ning kuna Prantsusmaa oli kuulus oma parfümeeria ja kosmeetika poolest, sai valik tehtud. Koputati Nina Ricci uksele ja avanes võimalus kaubamärgi esindamiseks Eestis.

Eestis polnud veel kauplusi, kus kõrgtasemel parfümeeriat müüa ning pärast paari tagasilükatud katset leidis Kalev Vapper, et kui mujal maailmas müüakse lõhnaõlisid ja kosmeetikat kaubamajade esimestel korrustel, siis miks mitte Tallinnaski seda katsetada. Kuid sellegi idee osas oldi alguses umbusklikud. Toona müüdi parfümeeria- ja kosmeetikakaupu kaubamaja B-korpuse teisel korrusel vaid 3–5-meetrisel letil.

"Sain Tallinna Kaubamaja osakonnajuhataja kuidagi ära tinistada ja ütlesin, et varsti on kogu kaubamaja A-korpuse esimene korrus ainult parfümeeria ja kosmeetika päralt. Ta ütles mulle, et ma olen hulluks läinud, et seda ei juhtu kunagi. Ometi nii läks," muigas Vapper.

Esialgu anti talle B-korpuse teisele korrusele kolmemeetrine lett, mille keskele paigutas Vapper Juliette Binoche'i suure pildi, mida kaubamaja juhataja kommenteeris, et see küll ei müü.

"Mina ütlesin, et just see müüb, see meeter," mäletas Vapper, kes teadis, et parfümeeria- ja kosmeetikamaailm toimib sel printsiibil, et müüakse unistust. Ja nagu öeldud, tahtsid Eesti naisedki olla tipptasemel, kuigi raha oli vähe ja aeg raske.

See kolmemeetrine lett tasus ära ning juba 1993. aasta lõpuks oli Vapper oma mõne letiga käibemahult kaubamaja kaheksas partner ning 1994. aastal Versailles' lossis toimunud Nina Ricci aastakoosolekul saadi kõvasti kiita: "Keskmiselt müüginumbrilt ühe elaniku kohta olime me Nina Ricci müügiga jõudnud Prantsusmaa järel teisele kohale maailmas. See oli uskumatu start!"

Aroom, mis ei põhjusta ebameeldivusi

Järjepanu jõudis müügile üha uusi kaubamärke. Lõhnamaailmast tõi Vapper eestlaste lemmikuna välja ka parfüümi Chanel No. 5, kuid tema sõnul taheti kõiki kuulsaid brände kiiremas korras proovida: "Kui uus asi välja tuli, mindi joostes sellega kaasa. Brändilojaalsust praktiliselt ei olnud."

Kanda kinnitasid näiteks Lancome ja Biotherm, meestele läks väga hästi peale Giorgio Armani. Kalev Vapper tunnistas, et tal endalgi on sellest ajast Armani-armastus sisse jäänud ning aeg-ajalt ostab ta seda lõhna praegugi.

Seoses meeste parfüümidega meenus Vapperile humoorikas lugu, nimelt toodeti Tallinna Floras kölnivett nimega Frigo, mida saatejuht Mart Mardisalu teada tarvitati toona hoogsalt nii sees- kui ka välispidiselt.

"Aga selle reklaamlause oli vapustav: "Mehed, Frigo tagasihoidlik aroom ei põhjusta teile ebameeldivusi"," muheles Vapper.

Panus võitlusesse tselluliidiga

Koos ilu- ja lõhnamaailma plahvatusega Eestis kogus hoogu ka reklaamindus. Kalev Vapperil on meeles, kuidas ta istus koos Olav Osoliniga viimase Lasnamäe korteris ja arutasid, millisele Lancome'i tootele võiks reklaamikampaaniat teha. Lõppvalikus olid näokreem ja midagi, mis Vapperi sõnul oli neile täiesti tundmatu – tselluliidivastane kreem.

"Meile imponeeris tselluliidikreemi reklaami modell," avaldas Vapper, mis lõppvalikul kaalukeeleks osutus.

Vapper rääkis, et toona oli reklaamikampaania suisa kultuurisündmus, nende üritus toimus restoranis Astoria, kus loeti luulet ja kuhu kogunes ajakirjanduse eliit. Välja valitud toode oli Lancome`i Reflexe Minceur Cellulite, mille reklaam lubas loomulikult kõhnemat tulemust.

"Reklaamlause ütles, et kui sa seda kuu aega järjest kasutad, siis su kints läheb umbes kaks sentimeetrit kõhnemaks. Eesti naised tormasid selle toote järele. Nägin ise, kuidas 15-16-aastased tüdrukud, kel polnud lihagi luudele kasvanud, ostsid tselluliidivastast kreemi. Tellisime seda juurde ja juurde ja juurde – see moodustas Lancome'i aastakäibest ühe kolmandiku. Nii et olen andnud oma panuse tselluliidivastasusse," jutustas Vapper ja nentis, et tema jaoks oli üsna vapustav teadasaamine, kui suured summad ilumaailmas liiguvad.

"Kui palju kulutatakse tänaseni raha selliste asjade peale, on hämmastav. Sisemine soov olla kaunis, lõhnata hästi ja meeldida on ikka elus üsna suur edasiviiv jõud," mõtiskles Vapper.

Paraja tormi tekitas 1990. aastate Eestis ka rõivabrändi United Colors of Benettoni tulek. "Läks lahti samasugune hullus, sest enne oli enamik rõivaist, mida müüdi, hallid, pruunikad, heal juhul beežid, Benettoni värvid olid kirkad ja erksad ning lähenemine ka teine – kaup vahetus kogu aeg, uued moed tulid peale," rääkis Vapper.

Saade "Läks aga Läände" on eetris suvistel neljapäevadel kell 14.05 Vikerraadios.