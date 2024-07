Loomaarst Heli Säre: kui sul on amet, mida armastad, siis see ei väsita

Muhu loomaarst Heli Säre, kes aitas Tiibeti mastifil Yamicol tuua ilmale rekordarvu kutsikaid, on ise ka haruldane nähtus. Üks väheseid sertifitseeritud veterinaar-anestesiolooge maailmas. Pärast Maaülikooli lõpetamist ja tudeerimist nii USA kui Euroopa mainekates koolides, tuli ta koju ja rajas PetCity kliinikud.

2018. aastal loobus ta ärist ja elab nüüd väikesel Muhu saarel. Säre hinnangul see raiskamine pole. "Minu arvates on see parim koht, kus elada!" leidis Säre, kelle tõi Muhule armastus kohaliku mehe vastu. Pärast tütre sündi oli plaan aeg maha võtta, aga juba paari aasta pärast avas Säre kodusaarel uue loomakliiniku, kuhu jõuavad ka patsiendid Riiast ja Helsingist ning patsiente on saabunud ka helikopteriga.

"Kogukond on mind nii hästi vastu võtnud, et see on lihtsalt imeline. Mulle tuuakse hommikul kliinikusse süüa, kohvi, helistatakse õhtul, et kas laps on vaja lasteaiast ära võtta, kas oled ikka veel kliinikus ja toon sulle Muhu leiba? See on imeline," tõdes Säre.

20 aasta jooksul on Säre enda sõnul päris palju näinud. "Olen kaelkirjakule teinud narkoosi ja endoskoopiat, maolt eemaldanud näiteks silma, sest tal oli nii tõsine silmatrauma, ka mesilasemadele teinud üldnarkoosi, et neid kunstlikult seemendada," rääkis Säre, kelle patsientide hulka kuuluvad ka jaanalinnufarmi elanikud.

Säre arvas, et suure ja jäägitu loomaarmastuse sai ta kaasa sündides. "Kolmeaastaselt ma juba rääkisin, et minust saab loomaarst. Enne kooli käisin ka Hiiumaal, kus veetsin palju aega koos loomaarstiga. Siis juba teadsin kindlalt, et minust saab talle abiline. Residentuuri ajal olin ma näiteks valves kolm nädalat järjest. Kõik päevad tööl ja kõik ööd valves ja ma ei ole mitte kunagi virisenud selle üle, et mul on liiga palju tööd või et mul on liiga raske. Ütlen alati, et kui sul on amet, mida tõeliselt armastad, ja sulle on antud võimalus seda teha, siis see ei väsita ja ei võta energiat, vaid pigem annab energiat," rääkis Säre.

Kuigi tütar ja abikaasa peavad vahel kauem ootama, siis Säre sõnul saavad nad vastutasuks energiat täis ema, kes räägib imelisi lugusid, kuidas tänu temale loomad terveks said.