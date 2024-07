NASA saatis Missy Elliotti debüütsoolosingli Veenusele

Agentuuri Californias asuv Jet Propulsion Laboratory saatis ülekande Maalt Veenusele – Elliotti lemmikplaneedile – valguse kiirusel. Raadiosagedussignaalil kulus sihtkohta jõudmiseks umbes 14 minutit. Elliott on Biitlite järel nüüd teine ​​artist, kellele muusika on avakosmosesse saadetud.

"Minu laul "The Rain" on ametlikult edastatud Veenusele, planeedile, mis sümboliseerib jõudu, ilu ja jõudu. Taevas pole piir, see on alles algus," kommenteeris muusik sündmust X-is.

Brittany Brown, NASA kommunikatsioonibüroo digitaal- ja tehnoloogiaosakonna direktor, sõnas, et nii kosmoseuuringud kui ka Missy Elliotti looming on olnud piire nihutavad.

"Missyl on kogemus kosmosekeskse jutustamise ja futuristlike visuaalide põimimisel oma muusikavideotesse, seega oli võimalus koostööks millegi tõeliselt erakordse kallal tõesti sobiv," märkis Brown.