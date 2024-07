Haruldast nahahaigust põdev Reiko unistab vormel-1 sarjas võistlemisest

Kardisõitu proovis Reiko esimest korda umbes viis aastat tagasi. "Me läksime lihtsalt paariskarti sõitma, kuna ma olin liiga väike, et üksinda sõita," meenutas ta suvises "RIngvaates". "Niimoodi see asi algaski."

Poisi sõnul läheb tal kardisõidus hästi. "Ajad on ka väga head," rõõmustas ta. Siiski nentis ta, et haruldane nahahaigus teeb kardisõidu siiski keerulisemaks. "Pärast sõitu olen väga tihti üle kuumenenud ja siis peab vett pähe kallama või jääd kaela vahele toppima," selgitas ta. "Kui ta täiesti üle kuumeneb, võib atakk tulla," täpsustas Reiko isa Heiko Kiisk.

Tulevikus loodab Reiko vormel-1 sarjas võistelda. "Sa pead selleks palju vaeva nägema. Kõik on võimalik," kinnitas isa.

Reiko selgitas, et ihtüoos on nagu kalahaigus. See tähendab, et tema nahk meenutab kalanahka. "Paljud inimesed arvavad, et kui nad mind katsuvad, siis see nakkab neile ka, aga see ei nakka," rõhutas ta.

Reiko isa täpsustas, et ihtüoos on kaasasündiv haigus, mis avastati kohe, kui poeg sündis. "Mul ei lähe iialgi need sõnad meelest, mis sünnitusmajas öeldi. Doktorid ja õed ja kõik seal laususid, et oi kui jube ja sellest lapsest ei saa kunagi normaalset last, sellel lapsel puudub tulevikus igasugune miimika. Mu maailm varises justkui kokku. See oli päris kohutav," meenutas ta kümme aastat tagasi kuuldud sõnu. "Edasi läks kõik ülesmäge."

Reiko haigus nõuab igapäevast hoolikat kehahooldust, see tähendab ärkamisjärgset ning ka päevast kreemitamist ning õhtust 45-minutilist vanniskäiku, kus abiks mesi, mitmesugused õlid ja kehakosmeetika. Samuti on oluline igapäevane silmatilkade kasutamine, sest lapse silmad ei niisuta ennast ise. Reiko ema lapse kasvatamises ei osale ning koos isaga kasvatab poissi lapse vanaema. "Temata oleks päris keeruline," tunnistas isa.

Oma klassi- ja koolikaaslastega saab Reiko väga hästi läbi. "Väga viisakas ja ei narrita," rõõmustas ta. Ka õppimisega läheb poisil hästi. Seda, et ta oma haiguse pärast midagi teha ei saaks, Reiko tundnud pole. "Mulle meeldivad ikka ekstreemsed asjad," teatas ta.