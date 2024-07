Ewert Sundja: USA-s tuuritades oli kõige ägedam näha looduse varieerumist

Sel nädalavahetusel leiab Haapsalus taas aset jazz'i-festival Taff:fest. Teiste seas astub laupäeva õhtul lavale Ewert Sundja, kes esitab koos Kristjan Randalu, Peedu Kassi ja Petteri Hasaga kontserdil "Ewert Sings Sinatra" Frank Sinatra loomingut.

Raadio 2 hommikuprogrammile antud intervjuus avaldas Sundja, et Sinatra looming tuleb esitamisele originaalses võtmes. "Ma ei olnud sellele kontserdile pealkirja panemise juures. Mulle tingimata ei meeldi sellised asjad, kus pannakse kellegi teise nimi juurde. Lood on tõesti Sinatra esitatud, aga antud juhul on need lihtsalt lood, mida ta on laulnud ja keegi ei lähe kedagi järgi tegema," selgitas ta.

Sundja tõdes, et kuigi materjal, mida ta Haapsalus esitab, erineb väga muusikast, mida ta viimased 20 viljelenud on, on sving tema elus ja karjääris väga olulist rolli mänginud.

"Ma isegi ütleks, et kui see Taff:festi asi kuidagi õnnestub, siis ma teeksin väga hea meelega seda kunagi märksa suuremas võtmes. Seekord teeme seda väiksemas vormis, meid on laval neli, aga äkki kunagi õnnestub teistmoodi teha," unistas ta.

Sundja hinnangul ei ole Sintra loomingu esitamine tema tavapärasest repertuaarist keerulisem. "Ma lähen ja laulan neid mõnuga, sest nende puhul ei ole ka mingisugust poosi vaja, mingisugust eraldi karakterit ei ole vaja teha, need on lihtsalt lauludena ja mina olen teada-tuntud laulufanaatik," kirjeldas muusik.

Kuigi Frank Sinatra üks populaarsemaid laule on "New York, New York", tunnistas Sundja, kes on mööda Ameerika Ühendriike ringi tuuritanud, et tema eriline linnalemb ei ole.

"Ameerikas käies imponeerisid mulle maastikupildid. Kõik linnad on suures plaanis ühesugused – inimesed sagivad, ärkavad üles, lähevad tööle, teevad mingisuguseid enda asju. Kõige ägedam kõikide nende reiside juures oli see looduse varieerumine, selle endasse võtmine on minu jaoks palju ägedam olnud," tunnistas ta ning lisas, et eriti meeldisid talle lõputud tühermaad.

"Tavaline tühermaa on üks neid ägedaid asju, mida on raske hoomata inimesel, kes ei ole seal kunagi käinud – et kui suur ja tühi seal vahepeal ikka on. See on hästi kihvt," kiitis Sundja.