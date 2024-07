Kardioloog: jalgpalli suurvõistluste ajal esineb oluliselt rohkem infarkte

Kaljumäe sõnul on puhkus väga hea aeg oma pahedele vastu astuda. "Kindlasti tasuks seda ära kasutada, et hommikul tööle minema ei pea. See annab meile teadupoolest rohkem aega tegeleda isiklike arendavate ja kasulike tegevustega," sõnas Kaljumäe.

Puhkusel ajal proovib Kaljumäe jälgida ka une kestust ja kvaliteeti. "Selleks, et uni kvaliteetne oleks, saan minna voodisse õigel ajal ja teen läbi unesaamist soodustavad rituaalid. Magamaminemine hakkab juba hommikul ärgates. See, mida me päeva jooksul teeme. Kõik see, mida me päeval teeme, valmistab meid ette kvaliteetseks uneks," rääkis arst.

Südametervise jälgimisel on esimene indikaator valu rindekeres. Samas tõi Kaljumäe välja, et üldiselt ei ole siiski rindkeres esineva valu taga süda. Kaljumäe soovitas ennast jälgida ja kui 15 minuti jooksul valu ise ära ei kao, siis tasub pöörduda arsti juurde.

Üks olulisemaid asju pika eluea ja tervisliku südame kontekstis on üleüldine positiivne ellusuhtumine. Samas on südamehaiguste risk tunduvalt kõrgem inimeste seas, kes kogevad pikalt ja regulaarselt negatiivseid emotsioone. Näiteks tõuseb infarktirisk lähedase kaotanud inimesel kuni 20 korda.

Täiesti reaalne asi on ka murtud südame sündroom, mille võib esile kutsuda töökaotus, õnnetusjuhtum või muu tõsisem isiklik juhtum, mis on piisav tegur, et käivitada kehas protsessid, mis südant kahjustavad. "On õnnetuid inimesi, kellel tõepoolest tekib südames mööduv ja üldiselt iseparanev südamepuudulikkuse laadne olukord. Mõned inimesed satuvad lausa haiglaravile. Sellel pole spetsiifilist ravi, toetame südant ravimitega ja ootame, et haigus ise ära paraneks," selgitas Kaljumäe "Vikerhommiku" stuudios.

Une ja emotsionaalse rahu kõrval on südame tervise jaoks oluline ka normaalse kehakaalu hoidmine, mis hõlmab endas tervislikku toitumist ja regulaarset liikumist. "Täiskasvanud inimeste puhul oleks alati ka hea, kui nad teaksid oma vererõhuväärtuseid, oleksid kursis kolesteroolitasemega, teaksid, mis on nende veresuhkur. Ja ka see, et me ei suitseta," märkis Kaljumäe.

Hästi ei pruugi mõjuda ka tänavune tihe spordisuvi. "Kui me räägime tugitoolispordist ehk väheliikuvast elustiilist, siis see on kahtlemata üks südame veresoonkonnahaiguste riskitegureid. Mitte ainult asjaolu, et diivanil telekat vaadates ei saa välja jooksma minna, vaid teame, et teleka ees lesimine käivitab kehas negatiivsed metaboolsed protsessid, mis meile kasuks ei tule. Nii et paar tundi diivanil istumist võiks olla ülemine piir," toonitas Kaljumäe.

"Tegelikult nende jalgpalli suurturniiride kohta on ka põnevaid publikatsioone. On fakt, et selliste sündmuste ajal on pealtvaatajatel ja tulihingelistel fännidel oluliselt rohkem südameinfarkti. See risk infarkti saamiseks kestab mitu päeva pärast turniiri lõppu," sõnas Kaljumäe.