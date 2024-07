Pildid: Tallinna esines Süüria muusik Omar Souleyman

Omar Souleyman, kes on teinud koostööd Björki ja Four Tetiga, alustas oma karjääri pulmalauljana, andes välja peaaegu 500 live-albumit enne kodusõja puhkemist oma sünnimaal Süürias 2011. aastal. Seejärel kolis ta Türgisse ja 2013. aastal avaldas oma esimese stuudioalbumi "Wenu Wenu", mille produtsendiks oli Four Tet. Tänavu ilmus ka Souleymani uus album "Erbil".

Omar Souleyman esines Tallinnas ka 2014. aastal Rock Cafes. Tänavu astus ta üles esmakordselt toimunud muusika- ja kultuurifestivali Tallinn Colors raames.