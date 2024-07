Eesti mereväe ülem: üks kolmandik meie sõjalaevastikust on kogu aeg sõidus

Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ütles, et Eesti merevägi on tõenäoliselt ainus maailmas, kus üks kolmandik sõjalaevastikust on kogu aeg sõidus. "Aluseid on meil kaheksa ja inimesi on umbes 450, kellest 300 on igapäevaselt tegevteenistuses ja 150 ajateenijat on seal juures," selgitas ta ja mainis, et Eestis on kõige rohkem NATO lipu all sõitnud just merevägi.

"Märk sellest, kui hästi me olime juba 20 aastat selleks valmis, on see, et kui 2004. aastal liitus Eesti NATO-ga, siis 2005. aastal sõitis esimene mereväe laev NATO koosseisus," sõnas ta.

"Igal ajahetkel on ligi 3000 laeva Läänemeres, kellest nädala jooksul läbi Eesti vastutusala 500-600 laeva," mainis Saska ja rõhutas, et nad teevad sisuliselt igast laevast ülesvõtte. "Vaatame, kas ta on ja kes ta on, kelleks ta ennast nimetab."