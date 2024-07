Leslie Laasner: eestlaste autohulluse põhjus võib olla selles, et meil on vähe suve

Leslie Laasner ütles saates "Läks aga läände", et tal on elu jooksul olnud umbes 15 Alfa Romeot ja ta ei usu, et ühegi teise margi juurde ka läheb.

Leslie Laasner meenutas, et tema esimene päris oma auto oli Ford Ka. "Mul tekkis kohe pärast ülikooli lõpetamist veider kinnisidee, et ma müün kasvõi neeru maha, aga pean ostma auto," ütles ta ja lisas, et kui ta praegu kuskil tee ääres Ford Ka'd näeb, siis tekib tal küsimus, kuidas ta üldse julges sellega sõita. "Sealt edasi on mul umbes 15 Alfa Romeot olnud."

Laasner kinnitas, et kuigi talle meeldivad laias laastus kõik autod, siis ei plaani ta siiski Alfa Romeot välja vahetada. "Eriti ma olen nautinud Alfa Romeodega sõitmist Eestis, kuna nende kuvand on nii halb ja ma olen ka kõigile öelnud, et ärge jumala eest endale Alfa Romeot ostke, ma palun, et ta jääks sama rariteetseks ja huvitavaks."

Eestlaste autohulluse põhjuseks võib tema arvates olla nii see, et meil on vähe suve kui ka laiemalt kliimaküsimus. "Ma olen täiesti kindel, et ka meie post-soviet kontekst tingib lääne autokultuuri, need asjad on Eestis kindlasti väärtuslikumad kui kuskil läänes," ütles ta.

1990. aastatel, kui Eestis autohullus pihta hakkas, oli Laasner vaene üliõpilane. "Auto ei olnud siis veel huviorbiidi tagasi, see juhtus pigem 90ndate lõpus, kui ma kooli lõpetasin, mul oli reaalselt sõidukit vaja ja ma sain aru, et oi, mul on töö, oi, ma saan palka, oi, ma saan auto liisida."

90ndad olid autonduses tema arvates puhas sakslase ja jaapanlaste ajastu. "Tol ajal hakati ka seeriaautode mõttes tegema väga head kvaliteeti," sõnas ta ja lisas, et siis hakkas autondusse tulema juurde palju elektroonikat.