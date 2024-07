Maimik: loodan, et "Jan Uuspõld läheb koju" on inimesi liitev, mitte lahutav film

Filmi "Jan Uuspõld läheb koju" režissöör ja stsenarist Andres Maimik loodab, et järgmisel aastal esilinastuv film on vaatajaid liitev, mitte lahutav linateos.

Esimese kuue võttepäeva kohta märkis režissöör Andres Maimik, et need on olnud väga seikluslikud ja muljeterohked. "Meil on rahvast põlvest põlve, ühiskonna ühest äärest teise – on influencer'eid, sinna tuleb kunstiinimesi, maainimesi, vanemaid härraseid, nooremat rahvast, isegi meie endine president ilmutab ennast taaskord," avaldas ta "R2 päevas".

"Kuna meie peategelane Jan Uuspõld on muutunud selliseks kollase meedia kangelaseks, tema armuseiklused ja muud eluhädad on kogu aeg rahva ees, siis paratamatult on ta selles influencer'ite maailmas ühe kannikaga sees ja see külg tema elust on meie filmis täitsa prominentse koha leidnud," põhjendas režissöör, kuid rõhutas, et niinimetatud influentsimine ei ole filmi põhiteema.

"Jan Uuspõld sai 50 täis, ta on elu kuldsel keskteel, aga endiselt segaduses, millist rada võtta. Me kõik, kes me oleme 15 aastat vanemad sellest kui valmis film "Jan Uuspõld läheb Tartusse", oleme läbi elanud erinevaid eluperioode, kus on segaduses otsingud ja valikud. Ja mis saaks olla parem lähtematerjal üheks elulookomöödiaks kui see, et inimene tahab tagasi koju?" arutles ta.

Siiski nentis Maimik, et kojuminek ei ole alati sirgjooneline. "See on nagu Odysseuse eksirännak – mõtled, et lähed otsejoones kodu poole, aga saabub torm, tulevad erinevad ahvatlevad daamid ja härrad, erinevad kahtlased kosilased," tõi ta välja. "Jan Uuspõld, kes on igavesel teel koju, peab langetama valikuid, tegelema eneseotsinguga, taastama eneseusu."

Lisaks võtavad uues filmis koha sisse meesõiguslased. "Oleme sellisel ajal, kus moodustuvad leerid ja polaarsused – konservatiivid on tülis liberaalidega, vabaduse pooldajad distsipliini nõudlejatega, naisõiguslased meesõiguslastega, varroisitid SALK-i rahvaga. Kõigil on omad leerid ja kõik on karvupidi koos. Meie peategelane jääb selle kõige vahele."

Maimik peab uut filmi rahvuseüleseks projektiks ning võrdles seda Elmo Nüganeni 2002. aastal esilinastunud linateosega "Nimed marmortahvlil". "See liidab, mitte ei lahuta. Igaüks saab sellest hoopis positiivse elamuse ja läheb šansoon huulil kareldes üle lompide kodu poole ja ütleb, et te peate seda kindlasti vaatama minema, see on täpselt nagu minu elust. Tahaks, et see film oleks hoopis selline – mitte lahutav, vaid liitev kogemus," tõdes režissöör.

Maimik avaldas, et "Jan Uuspõld läheb koju" peaks kinodesse jõudma järgmise aasta esimeses pooles. Lisaks Maimikule on filmi kaasautor Rain Tolk.