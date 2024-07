Laulev trummar Toomas Rull: olen oma häält häbenenud

"Olen omaenda häält natuke häbenenud. Kiigelaulukuuikus lauldes oli tõtt-öelda väga lihtne ennast kuue laulja hulka ära peita, et mu hääl väga ei domineeriks. Tekkis see julgus ju lõpuks ennekõike sellest, et nii palju oli neid, kes ütlesid, et mina küll ei peaks laulma. Näiteks minu vend või mu vanem poeg ja ma ise samamoodi ju saan aru, et see ei ole ju hääl, mida väga tahaks eksponeerida," ütles trummar Toomas Rull, kes oma bändis Serviti astub üles solistina.

Laulma hakkamise põhjuseks sai lugu "Pandimaja", mille Rull tegi valmis üheksa aastat tagasi.

"Mõtlesin, et kui Ultima Thule läheb kunagi tagasi stuudiosse, siis on mul juba lugu valmis. Aga kuna Riho Sibul otsustas teistmoodi, siis lugu jäi nagu õhku. Kuna kõik oli olemas, mõtlesin, et teen loo siis ise ära. Sealt see algas ning siis hakkas siit ja sealt tulema toetavaid kõnesid, et pole hullu, võid laulda küll," muheles Rull.

"Pandimaja" loo videot filmides oli vaja bassi markeerida ja kuna kitarrist Martin Jürmanil oli kodus basskitarr, mõtles ta, et mängib siis videos ise bassi ning nii sattus Jürman bändi.

Rulli sõnul oli neil Pearu Pindrega plaan hakata bändi tegema, aga siis tuli teadagi mis ja see lõi asjad kõik tagurpidi. "Kui me nüüd loole videot hakkasime tegema, kutsus Pearu oma parima sõbra Martin Jürmani ja nii me kokku saime," lisas Rull.

Toomas Rull, Pearu Pindre ja Martin Jürman ongi bändi tuumikuks.

Bänd sai oma nime 2024. aastal ja selle ristiisaks oli Jüri Leesment, kes enne viie isamaalise laulu sõnade kirjutamist kirjutas värsid nimega "Ajahambad agaramad" ja see Eesti Raadio tagumistele arhiiviriiulitele seisma jäänud oma aja julgustükk avastati täiesti juhuslikult just äsja.

"Seda laulu esitas Ivo Linna ja muusika oli Alo Matiisenilt. Tol ajal need värsid ilmavalgust ei näinudki ja pärast sõnade kohendamist autori poolt sai see pala uue pealkirja "Serviti" ja ühtlasi ka bändile nimeks. Lugu on salvestatud ja hetkel miksimislaual," selgitas Rull bändi nimesaamislugu.

Rulli sõnul sammub Serviti üsnagi teadlikult Ultima Thule jälgedes. "Kui Riho Sibul hakkas justkui nagu kustuma, siis mina alles sain hoo sisse. Igal juhul kavatseme kontsertkavas mängida mitmeid Ultima Thule asju," lisas Rull.

"Bändis mängib trumme üks mu toredatest õpilastest Aron Talu, bassil on Marleen Elisabeth Must MUBA-st ja Raul Sööt, kes mängib saksofoni ja kui vaja, ka klahve," ütles Rull.

Rulli sõnul lööb tal varsti ette 60 eluaastat ja ta mõtles, et selleks ajaks võiks plaadimaterjali valmis saada. "Plaadimaterjal ongi põhimõtteliselt valmis ja siis tuleme suure pauguga."