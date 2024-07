Uue muusika reede: Tommy Cash, Katy Perry, Nublu, Käärijä

Salvatore Ganacci ja Tommy Cash – "Ass & Titties"

Tommy Cash ning Rootsi DJ ja produtsent Salvatore Ganacci andsid uue hingamise DJ Assaulti loole "Ass-N-Titties".

Heleenyum – "Lose"

Georg Otsa nimelise muusikakooli laulmise ja produtseerimise erialal lõpetanud Heleenyum jätkab pärast märtsis ilmunud singlit trummistel ja bassistel radadel. "Lose" sündis, kui artist kodus endale atmosfääriliste süntesaatorihelidega mängides mõnusat meeleolu tekitas. "Armastan trummibreike kokku lõigata. Kuulan viimasel ajal breakcore'i igapäevaselt ja see puudutab mu ajus mingit kindlat punkti, mis mind tegutsema paneb. Miks sellest nii palju dopamiini tekib?" mõtiskles Heleenyum.

Quress – "For The Love, For God"

Saaremaa juurtega bänd Quress avaldas singli sügisel ilmuvalt debüütalbumilt "Days Of Our Lives". Bändi kuuluvad Olev Sten Erik Jõgi, Henri Põld, Lennart Pihl, Ott Ramst ja Lauri Põld. "Täpselt sama sisu nagu igal teisel lool, selle erinevusega et ei ole. See lugu on päris ja arme pole veel tekkinud, haavad veritsevad edasi," kirjeldas singlit bändi bassist Lennart Pihl.

Heleza – "Halloo"

Heleza soovib uue singliga juhtida tähelepanu seksuaalse ahistamisega seotud probleemidele ühiskonnas ja panna kõikidele ohvritele südamele, et nad ei ole selles üksi. "Minu uus laul on üle pika aja üks tõsisema sõnumiga lugu. See on minu viis võtta sõna teemal, millest on lõpuks hakatud rohkem rääkima, kuid siisk mitte piisavalt, nagu ebamugavate teemadega kombeks." selgitas Heleza, kes tõdes, et on isegi ebamugavustundest ja soovist vältida ohvri rolli valel hetkel vaikinud.

Kirot, Niklavz, Pluuto, Nublu ja Genka – "Instituudiauto"

Kiroti uus plaadifirma Legendaarne alt ilmunud posse cut, mis on kõige paremas mõttes boombap'i "Sucka Shit". Lisaks kohalikele räpparitele teeb produtsendina kaasa lätlane Niklavz, kellel valmis loo põhi juba eelmise kümnendi alguses. Niklavz produtseeris ka üle poolte lugudest Kiroti möödunud sügisel ilmunud albumil.

Haldi ja ans Flamingo – "Südasuvised ööd"

Haldi ja ansambel Flamingo pühendavad kolmanda pala peagi ilmuvalt lühialbumilt "eesti inimese ilusaimale ajale".

Tabloited – "Lillesülem"

Tabloitedi videosingel viimaselt albumilt, kus teeb solistina kaasa Go Away Birdis tegutsev Hanna Roll.

Nelly Furtado, Bomba Estéreo – "Corazón"

Mais comeback-singli välja andnud Furtado ei lase nullindate maanial niisama maas lebada. "Corazóniga" andis ta teada enda seitsmenda plaadi "7" ilmumisest. Viimase albumi andis Furtado välja 2017. "Hakkasin uuesti väljas käima ja kuulsin pidevalt, kuidas DJ-d minu lugusid mängivad ja remiksivad. Samal ajal näitas mu vanim tütar mulle, kuidas ühismeedias minu 20 aasta eest ilmunud muusikat avastati ja omaks võeti, seal hulgas ka täiesti uue Z-põlvkonna publiku poolt. Võtsin kuulda!" ütles Furtado.

Clairo – "Add Up My Love"

Üks esimesi magamistoa-popi suurnimesid Clairo andis ise välja (st vähemalt näiliselt ilma suure plaadifirma abita) oma kolmanda albumi "Charm". Clairo kõrval on albumil põhiliseks produtsendiks Leon Michels, kes on olnud näiteks ka Norah Jonesi viimase ja järgmise albumise juures.

Käärijä ja Joost – "Trafik!"

Käärijä haaras kampa tänavuselt Eurovisioonilt diskvalifitseeritud Hollandi esindaja Joosti ja koos pandi kokku räpp-tümakas.

Rema – "Ozeba"

Möödunud aastal koos Selena Gomezega inimesi heas või halvas mõttes looga "Calm Down" hullutanud Rema, andis välja teise albumi "Heis", kus 24-aastase Nigeeria artisti afrobeat'ist saab hoopis veidi järsem, isikupärasem ja algmaterjalile truum materjal.

Ice Spice ja Central Cee – "Did It First"

Kui möödunud nädalal võis näha pilte ja videosid, et kaks räpparit on vaatamata neid lahutavale ookeanile üksteist leidnud, siis värske singel lubab aimata, et tegu oli siiski turundustrikiga. Kergelt unenäoline jersey club mõlemale omaste ettekannetega on kolmas singel Ice Spice'i 26. juulil ilmvualt debüütalbumilt "Y2K".

Michael Kiwanuka – "Floating Parade"

Briti laulja ja laulukirjutaja Kiwanuka uus singel valmis koos produtsentidega Inflo ja Danger Mouse. Loo esmaesitlus toimus juuni lõpus Inglismaal aset leidnud muusikafestivalil Glastonbury.

Katy Perry – "Woman's World"

Katy Perry esimene soolosingel pärast kolmeaastast pausi. Lugu on esimene, mida kuuleme 20. septembril ilmuvalt stuudioalbumilt "143". Loo põhiliseks produtseniks on Aaron Johnson, kes on teinud tihedat koostöö uue põlvkonna poplauljatari Kim Petrasega, aga ka Nicki Minaji ("Super Freaky Girl") ja Charli XCX'iga ("Unlock it").

J Balvin ja Saiko – "Gaga"

Teine singel J. Balvini 9. augustil ilmuvalt albumilt "Rayo". Lisaks Kolumbia superstaarile teeb kaasa Hispaania laulja Saiko.

Eminem – "Somebody Save Me"

Eminem avaldas 13. albumi "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Peidetud külalistega albumilt leiab 19 lugu, mis vältavad kokku tund aega ja neli minutit.