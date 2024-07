Mikrofestival Labürint liidab kokku kolm ööklubi

Seekordsel sündmusel on seitse lava, mille kava on kokku pannud kollektiivid Glitch Please, Net Cafe, Seafront Hi-Fi, HUNGR ning RAW LAB.

Labürindi sünnipäeva peaesinejaks on Lõuna-Aafrikast pärit ning Tšehhis resideeruv trummi ja bassi artist Counterstrike, kes on tegutsenud juba 1990. aastate keskpaigast. Ta on loonud hümni maailma juhtivale trummi-bassi festivalile Let It Roll ja esinenud suurfestivalidel ja -lavadel üle maailma.

Kokku astub üles 27 artisti, teiste seas ka multikunstnik Kiwanoid, värske muusikamagister Karl Korts, trummi-bassi duo Audiokäärid jpt. Muusikaline spekter ulatub drum and bass'ist ambient'ini, techno'st glitch'ini ning reggae-dub'ist post-rave'ini.

"Labürint toob kokku laia spektri kohaliku elektroonilise muusika skeenest nii žanriliselt kui ka aktiivseimatest esindajatest, pakkudes seejuures väärt esinemisvõimalust ka alles oma teekonda alustavatele artistidele," kommenteerib Labürindi kaaskorraldaja ning Glitch Please'i asutaja Karl Korts. "Olen isegi suuresti tänu Labürindile hoo sisse saanud kui mängisin Labürindi neljandal sünnipäeval värske talendi laval," lisas Korts.