Galerii: Mariin K. esitles vastloodud bändiga lühialbumit

Koos Kallikormiga astusid kolmapäeval Paavli õuelavale kitarrist Paul Sild, kes on varem muuhulgas tegutsenud ansamblites Badass Yuki ja Tallinn Daggers, ning trummar Christofer Nõmm ja bassimängija Art Ainsoo, kes mängivad koos ansamblites Keskkool ja Buzhold.

Kitarrist ja laulukirjutaja Mariin Kallikorm on pärit Ida-Virumaalt. 2023. aastal võitis ta ADM-i bändikonkursi, mille abil andis välja ka esimese lühialbumi "In your mind". Praegu töötab Kallikorm koos Taavi-Peeter Liiviga oma teise EP "Rose skin" kallal ja valmistab ette esimesi ühiseid lugusid koos bändiga. Kolmapäevasel kontserdil kuulis muusikat ka veel avaldamata lühialbumilt.

Briti artistiga Tricky on Mariin Kallikorm mänginud aastast 2019. Koos on nad mänginud erinevatel Euroopa lavadel, salvestanud nii KEXP sessiooni kui ka Prantsuse televisiooni Arte live show. Hiljuti ilmus Tricky albumist "Maxinquaye" (1995) uusversioon, mille lugudelt kostub ka Kallikormi kitarrimängu.

Lisaks Tricky bändile kuulub Kallikorm alates aastast 2016 ansamblisse Wyldest. Bändina on nad koos välja andnud EP ja albumi. Praegu on Wyldest Londoni laulja-laulukirjutaja ja produtsendi Zoe Meadi sooloprojekt, kus Kallikorm osaleb aktiivselt laulude salvestamisel ja teeb kaasa live-bändis.