Tiiger Danuta kolis Tiigriorgu sisse

Kui 13 aastat Tallinna loomaaias elanud tiigrile Ljubljanasse järgi mindi, teati, et Pootsmanil on probleem hambaga. Rutiinse hambaprotseduuri käigus tehti loomale ka üldisem ülevaatus ja tiigri kõhust avastati suur tükk. Peale esimesi uuringuid ja analüüse otsustasid arstid võtta riski ja looma opereerida.

"Kasvaja õnnestus küll eemaldada, aga kahjuks, kuna tegu on ikkagi keeruka protseduuriga, anesteesiast väljatulemisel tiigri süda seiskus," sõnas loomaaia direktor Kaupo Heinma.

"Kindlasti on olnud küsimusi, et kas see lõikus oli vajalik. Aga peame meeles seda, et loom ei näita välja seda, kui valus tal võib olla, eriti näiteks kiskja. Looma heaolu arvestades oli see otsus asjakohane. Ta läks niimoodi, et ta ei kannatanud väga pikalt," rääkis Heinma.

Heinma tõi välja, Pootsmani pärand elab edasi ka vähemalt kuue nüüdseks juba suurema tiigri sees, kes on lahkunud tiigri järglased.

Pootsmani nahk läheb loodusmuuseumisse. "Nemad vaatavad, kas teevad topise või hoiustavad kuidagi teisiti. Kolju me võtame endale. Meil on keskkonnahariduskeskuse juures väikene koljude näitus, kuhu selle panna saab. Nii et maine osa temast jääb ikkagi teda meenutama. Tegelikult on Pootsman oma pärandina jätnud teistele tiigritele ja paljudele teistele liikidele väga suure ja ägeda tiigrioru kompleksi, kus elada," tõdes Heinma.

Pootsman jõudis veidi Tiigriorus ringi uudistada, sai natukene ka väljas käia, aga päris elukeskkonda ta ei jõudnud. "Aga tema sõbranna Danuta, kes temaga kaasa tuli, käis eile esimest päeva uudistamas ja loodetavasti on nüüd võimalik ka külastajatel tema toimetamisi näha," rääkis Heinma.

Tiigriorgu kolivad veel kaks tiigrit. Juba on kohal kahe-aastane Ohana, kes tuli Helsingi Korkeasaari loomaaiast. Järgmise nädala lõpus jõuab Šotimaalt ka noor isane Aleksander. "Loodetavasti heidavad nad Ohanaga paari ja näeme tulevikus väikeseid tiigrikutsikaid," lisas Heinma.

Uues 2,5 hektaril laiuval Tiigriorus on suured ja mitmekesised elutingimused ning käiguteed, mis ühendavad erinevaid elamispindu. Lisaks on olemas söödaplatvorm, millelt riputatakse trossiga tiigrite elupaiga kohale lihatükk, mille nimel loomadel veidi vaeva tuleb näha. Lisaks tiigritele leiab orust ka teisi Kaug-Ida ja Amuuri piirkonna loomi.