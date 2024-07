Tallinna sadamas saab külastada purjelaevu

Tallinna Vanasadamasse oli ürituse alguspäevaks kogunenud juba hulk purjelaevu. Hoolimata vihmasest ilmast sündmusel külastajaid jagub.

"Tall Ships Races eesmärk on luua rahvusvahelisi sõprussidemeid, rõhutada üksteisest arusaamist ja see on suurepärane võimalus noortele veeta päevi merel. Sinna juurde ka meeskonnatöö ja veidi merehaigust, väsimust," rääkis purjevõistluse koordinaator Magda Makowska.

Võrreldes Tallinna merepäevadega on The Tall Ships Races suuremahulisem ning avatum sündmus, kus igaüks endale tegevust leiab.

"Kui võtta tavalised Tallinna merepäevad, siis seekord on see mitmekordse laevade arvuga, kümnekordse laevade arvuga võiks öelda. Ja siin kohapeal on, ma arvan, see põhiatraktsioon just selles, et laevade peale on võimalik minna," rääkis laevastiku juht Madis Rallmann.

"Kontserdid on väga toredad ja neid on palju, nii et leidub nii nendele, kes tahavad laevu külastada, kui ka nendele, kes tahavad muusikat kuulata," lisas ta.

Ecuadorist saabunud purjeka kapteni Bernardo sõnul toob nende laev Tallinna hulganisti magusat.

"See laev määrati selle aasta 18. aprillil Ecuadori kakao ja šokolaadi saadikuks. Nii toome me praegu palju šokolaadi Tallinna elanikele," ütles Bernardo.

The Tall Ships Races meelitas laevadesse ka pisemaid külastajaid.

"Kui merd vaadata, tekib optiline illusioon nagu laev liiguks," kirjeldas Samuel seda, mis talle laevas meeldis.

Tallinna jõuab kokku 59 purjelaeva, millest mõni on avatud ka külalistele.