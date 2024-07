Aivar Riisalu: Kadaka autoturul oli tänu politseile kord enam-vähem majas

Riisalu selgitas, et 1990. aastate kuulsad turud, Kadaka autoturg ja Kadaka turg, ei ole üks ja sama – esimene keskendus autodele ja kõigele nendega seonduvale, teine peamiselt vuhvel-riiete ja muu müügile.

Autoturul tegutsesid valdavalt eraisikud, kes müüsid enda autosid käest kätte või tõid Saksamaalt masinaid müügiks, teine valdkond oli kõiksugu autoosad. "Aga püüdsime, et see ei muutuks mõttetuks vanakraamituruks."

Arveldamine toimus muidugi sularahas ning juhtus kõike. "Oli väga erinevaid pettuse vorme," mäletas Riisalu ning lisas, et nii kummaline, kui see ka ei tundu, oli kõige levinum pettuseviis rahanukud (paberipatakas, mis ainult väljast oli kaetud õige rahaga - toim.).

Veel tõi Riisalu välja nn ärandamise proovisõidu ajal, kus vähemalt kaks ostjat sõitsid koos autoomanikuga auto testimise eesmärgil ringi ja peatusid endale sobivas kohas, panid müüja lihtsalt maha ja lahkusid.

"Kõik kired, mis sellistes oludes üles kerkivad, on isikutevahelised. Eks seal oli nahktagides vendi ja rahanukke ning ütleme nii, et vahel läks täitsa actioniks," rääkis Riisalu turu-elust, rõhutades, et õnneks tal oli väga hea koostöö Eesti politseiga ning autoturul oli tema arvates enam-vähem kord majas.

"Hilisem transpordikorraldaja Talvo Rüütelmaa oli kõige kuumemal ajal Mustamäe piirkonna konstaabel. Sain alati väga selgesti toetuda Eesti politsei abile, ma ei ole tundnud ennast selles üsna piiripealse fooniga majandussektoris ebaturvaliselt."

Kadaka autoturu fenomen seisnes Riisalu hinnangul selles, et tollal ei olnud statsionaarseid autokauplusi. Autoost oli inimeste jaoks suur sündmus, sageli tuldi kohale koos suguvõsaga, vähemalt kolm inimest oli alati ostmas.

"Üksinda ei tulnud tavasituatsioonis mitte keegi. Klassikaline Eesti autoostu-situatsioon oli järgmine: mees proovis pobinal auto kohta küsimusi küsida, keskmisest erutatud häälega naine käis ümber auto ja küsis, miks siin on kriips ja istmel väike kraaps ja et see värv mulle ei meeldi, ning siis oli mingi mees veel kaasas, kes autosid tundis," muljetas Riisalu tavapärasest ostuolukorrast Kadaka autoturul.

Ford Sierra 1988 Autor/allikas: Wikimedia Commons/Norbert Schnitzler/CC BY-SA 3.0

1990. aastate levinumad automargid olid Ford Sierra, Ford Scorpio, Opel Vectra ja Soomest tulnud "sajaamprised" Datsunid. Kümnendi alguses oli inimeste põhiline motiiv vahetada mõistliku hinnaga oma Vene auto välja. Kadaka autoturul oli ka Vene autode sektsioon – neid osteti kokku, et viia Venemaale tagasi. Riisalu märkis, et 1990. aastate keskpaigaks oli turu autopark sisuliselt välja vahetatud.

Mart Mardisalu ja Aivar Riisalu Autor/allikas: Laura Raudnagel/ERR

Saade "Läks aga Läände" on eetris suvistel neljapäevadel kell 14.05 Vikerraadios.