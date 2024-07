Avalikele üritustele võiks kaasa võtta oma korduvkasutatava topsi

"Mõningate sündmuste korraldajad on seda kehtima hakanud nõuet juba ise vabatahtlikult proovinud. Tallinna linn võttis selle reegli vastu eelmisel aastal ja eelmine suvi toimus ettevõtjate jaoks esimene täiemahuline katsetus," ütles avalikel üritustel korduvkasutatavate nõude idee ellukutsuja Joosep Vimm, kes on ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu esimees.

1. jaanuarist on üleriigiliselt kehtiv nõue, et avalikel üritustel ei tohi enam kasutada ühekordseid nõusid. "Eelmisel aastal toimus noorte laulu- ja tantsupidu ning kui alguses oli lauluväljaku juht selle idee suhtes natuke skeptiline, siis lõpuks selgus, et on võimalik ka nii suurte sündmuste puhul korduvkasutatavaid nõusid kasutada. Väga positiivne oli see, et kui mõned aastad tagasi oli lauluväljak pärast suurkontserte järgmisel hommikul paksult prügiga kaetud, siis eelmisel suvel pärast suurüritusi sellist prügi seal ei olnud."

Vimm julgustab ürituste korraldajaid üritustele tühja topsi kaasa lubama võtta, sest kui inimene kasutab oma topsi, siis eesmärk on täidetud, et kasutusel on korduvkasutatav tops ning sellega ei teki toitlustajale ka eraldi kulu. "Ka joogikõrs võiks igaühel endal kaasas olla."

Vimma sõnul olid inimesed esialgu segaduses ka siis, kui kunagi panditaara nõue tuli. "Inimesed olid alguses selle nõude üle ka pahased. Küll ei saanud pudeleid alguses automaati korralikult tagasi anda, automaate oli liiga vähe, pahandati, et ostes peab panti juurde maksma. Nüüdseks oleme suutnud sellest üles ehitada maailma kõige efektiivsema tagastussüsteemi, kus 97 protsenti taarast jõuab tagasi. Inimesed harjuvad, süsteemid muutuvad paremaks ja seda kõike saabki muuta ainult läbi praktika," selgitas Vimm.