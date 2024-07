43 aastat tagasi Ameerikasse põgenenud Tõnu Sepp: muusikaga ära ei elanud

20-aastase poisina Eestist Rootsi ning sealt Ameerikasse põgenenud muusik Tõnu Sepp rääkis Vikerraadios, kuidas ta juba 13-aastaselt restoranis trummar Paap Kõlarit asendamas käis. Sepp meenutas, kuidas teised muusikud talle raha kaasa andsid, et ta Rootsist trumminahku ja kitarripedaale kaasa tooks, tema aga ei julgenud kellelegi öelda, et tagasi ta enam ei tule.

"Mulle meeldis erinevaid instrumente mängida ja uusi asju proovida," ütles muusik Tõnu Sepp, kes juba väga noorelt hakkas pidudel tuntud Eesti muusikutega koos mängima.

Laste muusikakoolis õppis Sepp trompetit ja klaverit, läks siis edasi G. Otsa Muusikakooli kontrabassi erialale ning lõpuks sai Gunnar Graps tema trummiõpetajaks. 13-aastaselt hakkas ta Klooga ranna restoranis Paap Kõlarit asendama.

Siis läks ta mängima ansamblisse Fox, mis hakkas Soomes esinemas käima. "Seal olid Ele ja Kaja Kõlar, Paul Mägi, Raivo Sersant oli mänedžer," meenutas Sepp. "Siis otsustasime, et aitab ja läksime Raivo Parindiga laia maailma õnne otsima."

"Esimesel reisil Soome kohtusin ma ühe abielupaariga, kes väga eestlasi armastas ja käisid kõikidel Eesti üritustel. Rääkisime nad pehmeks ja nad olid nõus meid aitama," ütles Sepp, kes koos sõbraga Rootsi otsustas põgeneda.

"Gunnar Graps ja veel mõned muusikud andsid meile raha kaasa, et tooksime trumminahku või mingeid kitarripedaale. Võtsime muidugi raha vastu, aga me ei saanud neile öelda, et me ei tule tagasi. Hiljem siis õiendasime need arved ja mõned jäid ka õiendamata."

Toonane minek ehk "ärahüppamine" 1978. aastal oli väga salajane. "Mitte keegi ei teadnud mitte midagi," ütles Sepp, kes oli sel ajal vaid 20-aastane. Mindi mõttega, et mitte kunagi ei tulda enam Eestisse tagasi, sest Nõukogude Eestis oleks ärahüppaja tagasitulek tähendanud trellide taha minekut.

"Tol ajal ei olnud meil aimu ka, et Eesti kunagi vabaks saab."

Rootsis mängisid nad erinevatel eestlaste pidudel. Keeleõppega läks lihtsalt, sest Rootsis olid igasugused tasuta programmid ja keele sai kiiresti selgeks. "Leidsime töö, mina töötasin IKEA-s, Raivo Viking Line`i laeval."

Sepp sai kiiresti aru, et Rootsis tal erilist tulevikku ei ole ja 1981. kolis ta Ameerikasse, kus ta on tänaseks elanud 43 aastat. "Olen kogu aeg elanud San Franciscos. Esimesed 10–15 aastat mängisin erinevates bändides erinevaid instrumente, tegin oma muusikat ka, aga mingil ajal sain aru, et muusikat pole mõtet teha, sest seal on paremaid tegijaid."

Kodus oli tal oma väike stuudio, kus käis vahepeal salvestamas ka Gunnar Graps. Sepp on aastate jooksul võõrustanud oma kodus mitmeid Eesti bände. "Rock Hotel oli meie juures üle maja laiali."

Abikaasa Riina on Ameerikas eesti laste muusikaõpetaja. Sepp ise töötab Ameerikas metroloogiainsenerina. "Uurime mikrokiipe enne kui nad tootmisse lähevad, et mida peaks parandama või mis muudatusi tegema ja anname soovitusi."