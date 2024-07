Jaan Roose kõndis üle maailma pikima slackline'i, kuid kukkumine nurjas rekordi

Mandri-Itaaliat ja Sitsiiliat ühendas maailma pikim, 3646 meetri pikkune tasakaaluliin. Roose läbis teekonna ligi kolme tunniga, ületades praeguse maailmarekordi 2710 meetrit.

Kukkumine viimasel 80 meetril takistas tal aga ametlikult uut maailmarekordit püstitamast. Vaatamata sellele, et läbitud distants ületas varasema maailmarekordi 2710 meetrit, nõuavad spordiala reeglid uue rekordi kinnitamiseks distantsi täielikku läbimist ilma kukkumiseta. Seega muutis tema kukkumine viimasel osal kehtetuks selle, mis oleks olnud märkimisväärne uus maailmarekord.

Jaan Roose on kolmekordne tasakaaluliini maailmameister ja ainus sportlane, kes läbi aegade tasakaaluliinil kahekordse tagurpidi salto teinud. Ta on saavutanud arvukalt maailmarekordeid, sealhulgas lõpetanud Kataris maailma pikima ühehoonelise tasakaaluliini. Tema oskusi on demonstreeritud Hollywoodi filmides ja lavastustes, sealhulgas filmides Assassin's Creed (2016) ja Wonder Woman 1984 (2020).

Slackline on slacklining'u spordis kasutatav varustus, kus inimene balansseerib tasasel kitsal rihmaribal, mis on tavaliselt valmistatud Sk99 kiududest ja on tihedalt venitatud kahe kinnituspunkti vahele. Highlining'i, mis hõlmab kõndimist olulisel kõrgusel maapinnast või veest, peetakse selle spordiala tipuks.

Kolmetunnine ületus nõudis Rooselt lisaks tasakaalule ja keskendumisvõimele ka jõudu ja vastupidavust, et vastu pidada tuulele kuni 38 kilomeetrit tunnis ja temperatuurile kuni 28 kraadi.