Aet Süvari reastas oma senised jalgpalli EM-i meeldejäävamad hetked

"Ühe asjana peaks kindlasti välja tooma, et kõik suured jalgpallurid, kellest me võib olla nii palju ootasime, neist keegi ei ole tegelikult väga säranud. Ronaldo on selle kõige paremaks näiteks. Selle asemel, et särada, me nägime hoopis tema pisaraid. Ma arvan, et need olid päris pisarad, aga kas ta tundis valu oma koondise pärast või oli see rohkem nagu selline egoistlik pisar, seda on raske hinnata," ütles ETV jalgpallistuudio juht Aet Süvari.

Süvari sõnul Ronaldo siiski sai oma revanši, lüües samas mängus penalti siiski sisse. "Ja ta lõi ju teises mängus ka värava, aga lõppude lõpuks kukkus Portugal ikkagi välja."

Teise erilise hetkena tõi Süvari välja Mbappé nina purunemise. "Seda oli kohe valus vaadata. Ta mängis siiski EM-il edasi, aga ta ei ole see Mbappé, keda me võib olla oleme oodanud ja keda me armastame," lisas Süvari.

Erilise hetkena toob Süvari välja ka Jude Bellinghami löödud värava. "Bellingham on inglaste superstaar, ka Mbappé masti mees, kes on teinud ülihea hooaja klubis, aga kes nüüd ei ole mänginud oma taset välja, aga ta siiski lõi mängu lõpus värava, mis päästis inglased. See värav on küll praegu kindel esikoht meeldejäävate eriliste hetkede seas."

Veel toob Süvari välja, kui hästi on mänginud väikeriigid. "Väikeriikide kehastuseks on võib olla Gruusia, keda Eestis ka väga armastati ja kellele kaasa elati. Nad tõmbasid kogu Euroopa endaga kaasa. Oli oodatav, et nad Hispaaniale alla jäävad, ja lõpus oli ka näha, et nad lihtsalt enam ei jõudnud füüsiliselt, aga Portugalile nad tegid ära."

Süvari sõnul on olnud väga hea vaadata, et lisaks Eestile on ka teistes kohtades halb ilm ja et Saksamaal ka sajab. "Mäletame ju kõik seda väga suurt äikesetormi, mis käis üle Saksamaa ja Taani mängust. Saade jäi katki ning ei olnud teada, kaua vihma sajab, aga see vaatepilt, kuidas vihma muudkui tuli, müristas ja välku lõi, oli ikka kole. Kui vihma elab veel üle, siis äikesega on ohtlik mängida."