Turgude fänn Sakarias Leppik: turult saab kaupa, mida poes eales ei müüda

Vaimulik ja muusik Sakarias Leppik rääkis "Vikerhommikus", et talle meeldib turu ettearvamatus ning et sealt saab kaupa, mis poodidesse eales ei jõua. Tema sõnul ei sobi inimesele, kes tahab head ja maitsvat toitu valmistada, rutiin ning neile on vaja pidevalt uusi elamusi ja uusi toiduaineid, mida omavahel kokku panema õppida ja sel puhul on turg täiesti asendamatu paik.

"Peaasjalikult käin Tallinna keskturul, sellel on omad põhjused. Üks on võib olla minu mugavus, aga teine põhjus on võib olla see, mida ma turult ootan. Käin Balti jaama turul ja Lasnamäel Pae turul," ütles suur turul käimise fänn Sakarias Leppik.

Tema sõnul ootab ta turult ettearvamatust. "Turu mõnu seisneb selles, et iga kord, kui sa sinna lähed, siis lisaks sellele, et sa saad seda, mida sa kindlasti tahad sealt kaasa hankida, pakub turg alati mingeid üllatusi. Turul müüakse sellist kaupa, mida suured poeketid eales kas selle tõttu, et maht on liiga väike või selle tõttu, et kauba päritolu ei ole neile sobiv, müüki ei võta."

Leppik toob näiteks, et Tallinnast väljapoole minnes on väga raske leida kuskilt võimalust osta värsket lambatalle liha. "Need, kes teavad, võivad leida mõne talu, aga neidki palju pole. Tallinlane ostab selle tallekese Tallinnast kaasa, kui ta tahab kuskil looduses süüa valmistada."

Tüüpiline on tema sõnul, et kui lähed kuskile poodi, siis seal on kas kana või siga ja see valik on seal väga kasin. "Mõneti näitab see ka eestlaste kujunenud maitse-eelistusi. Olen ringi käinud ja tajunud, et inimesed ei julge isegi veiseliha teha."

Inimesele, kes tahab head ja maitsvat toitu valmistada, ei sobi Leppiku arvates rutiin ja talle on vaja uusi kogemusi ja uusi elamusi, ta tahab uusi toiduaineid, ta tahab toidumaailmas seigelda, uusi maitseid omavahel kokku panna, õppida sellest, teha köögikunsti ja sel puhul on turg täiesti asendamatu paik.

Leppik valmistab ise hästi palju toitu ja kokkab. "Minu vanaema oli õppinud mõisakokk ja meie peres polnud kunagi sellist asja, et me poleks söönud küülikut või lammast."

Värske kraami hinnad turgudel on kahtlemata viimastel aastatel kerkinud, aga hindu peab alati vaatama millegi suhtes. "Mulle tundub, et selle taga on ka psühholoogia. Ükskõik millisel turul ma käin, ma tajun, et on müüjaid, kes müüvad Eesti oma värsket kraami, püüdes kuidagigi konkureerida Läti, Leedu, Poola meeletu kaubalaviiniga."

Üks kaubanähe tema sõnul on ka Euroopa liidu riikide kolm-neli kuud 'parem enne' kukkuma hakkav kaup, mida tuleb Eestisse päris palju. "Alles hiljuti avati keskturul sellise Saksamaalt toodava kauba putka, kus on täiesti normaalset kraami ja hinnad on ikka kõvasti odavamad, kui sarnase kauba hinnad meil siin."

Samas on ka müüjaid, kes püüavad muuta eesti värsket kaupa millekski, mis on eksklusiivne. "Turg on suhtlemise koht, on seda alati olnud ja tihti ka hinnas kokkuleppimise koht."