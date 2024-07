"Shrek 5" jõuab vaatajate ette 2026. aasta suvel

Animatsioonistuudio Dreamworks kinnitas, et töö "Shreki" viienda osa kallal on alanud ja film linastub 2026. aasta 1. juulil. Tegelastele annavad hääle Mike Myers, Eddie Murphy ja Cameron Diaz, kes on vastavalt Shreki, Eesli ja Fionana kaasa teinud esimesest filmist saati.

Antonio Banderase osalemist Saabastes Kassina veel kinnitatud pole.

"Shrek 5" režissööör on Walt Dohrn, kes oli kolmanda ja teise filmi juures stsenarist ning kunstik ja vastutas neljanda filmi loo eest. Lisaks andis ta neljandas filmis hääle Ruuben Tirtsule (Rumpelstiltskin). Filmi produtsendid on Gina Shay ja Chris Meledandri.

Juunis ütles Eddie Murphy intervjuus filmiportaalile Collider, et on "Shrek 5" jaoks juba salvestamas käinud ning väitis, et tulekul on ka eraldi film, mis keskendub Eesli tegelasele.