Kiirabi jalgrattapatrull: meil on tulnud inimest elustada

Juba 15. hooaega tegutseb Tallinnas kiirabi jalgrattapatrull, mille liige Ilona Marie Starast rääkis Raadio 2 saatele "Hommik!" et suvel on palju tegemist vedelikupuuduses inimestega, on traumasid, inimesed liialdavad alkoholiga. Kui jalgrattapatrull saab väljakutse, reageerib ka kiirabibrigaad, aga ratastega on võimalik kitsastel linnatänavatel kiiremini abivajajani jõuda.

"Hommikul kell üheksa alustame, sõidame Mustamäelt linna ja kulgeme siis vanalinnas ja linna piirkonnas," ütles kiirabi jalgrattapatrulli liige Ilona Marie Starast. "Me roteerume, vahepeal oleme Kadriorus, Reidi teel, siis jälle kruiisisadamate juures, Telliskivi piirkonnas. Häirekeskus näeb, kus me oleme, annab meile raadio teel kutse ja meie sõidame kohale, kuhu vaja."

"Inimesed ei saa tihtilugu aru, et me oleme kiirabist. Arvatakse, et me oleme turistid või küsivad meilt, kuhu minna ja kus mis on."

Kui jalgrattapatrull saab väljakutse, reageerib ka kiirabibrigaad. Jalgratastega on aga võimalus kitsastel ja turistidest tulvil tänavatel kiiremini abivajajani jõuda.

Rattapatrull sõidab moodsate elektriratastega, mida laetakse Tallinna kiirabi päikesepaneelidega. "Kuue tunniga sõitsin üks päev 45 kilomeetrit maha," lisas Starosti.

"Oleme ka elustanud," ütles Starosti. "Kui on vaja elu päästa, siis meil on olemas elustamisaparaat. Suvel on palju tegemist vedelikupuuduses inimestega, on traumasid, inimesed liialdavad alkoholiga."

Jalgrattapatrulli kotid kaaluvad 30 kilo. "Meil on kaasas hapnik, kaelalahas, tavalised lahased, elustamisaparaat ja ravimid ehk põhimõtteliselt sama, mis tavabrigaadilgi, lihtsalt kompaktsem," loetles Starosti.

Kaheliikmeline jalgrattapatrull sõidab Tallinnas 1. juunist 31. augustini iga päev.