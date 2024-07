Geenitehnoloog Lili Milani: läbi veebiportaali me vähiriski infot ei anna

Geenivaramu juht ja geenitehnoloog Lili Milani rääkis Raadio 2 saates "Hommik!", et läbi veebiportaali nad vähiriski infot ei jaga, aga nad on kutsunud geenidoonoreid uuringule, kui on leidnud perekondlikke geenivariante, mis on seotud päriliku rinna- ja munasarjavähiga. Milani tõi ka välja, et ülekaal on väga tugev faktor vähiriski avaldumises.

"Hetkel ei ole kahjuks võimalik liituda geenivaramuga, selleks puudub rahastus, aga me oleme avanud kodulehel lingi, kus saab ennast kirja panna ja me anname neile kohe teada, kui selline võimalus peaks avanema," ütles geenitehnoloog ja geenivaramu juht Lili Milani.

Kogu aeg tuleb üha parem ja täpsem tehnoloogia, millega geene analüüsida "Kevadest saadik on meil täiesti uus ja kõvasti parem tehnoloogia DNA sekveneerimiseks ehk järjestuse määramiseks," lisas Milani.

"Õnneks töötavad eetilised töörühmad, kes arutavad, mida oleks eetiline teha ja mida mitte ja loomulikult piiravad ka seadused," kommenteeris Milani, kui kaugel on selline tulevik, kus vanemad tahavad kiiret, sportlikku ja sinisilmset last ning geenitehnoloogia abil saavadki. "Loomulikult on ka ettevõtteid, mis näevad selles äripotentsiaali ja pakuvad teste, mis ei põhine väga tugevatel teaduslikel alustel."

Kui kaugel võiks olla olukord, kus vähki on tänu geenitehnoloogiale võimalik kiiremini ja veel paremini ennetada, et vähki suremus oluliselt väheneks, vastas Milani, et nad on geenivaramusse kutsunud geenidoonoreid uuringule, kui on leitud perekondlikke geenivariante, mis on seotud päriliku rinna- ja munasarjavähiga ja kellel on suur geneetiline eelsoodumus laiemalt rinnavähi suhtes.

Kõik need inimesed on saanud kutse uuringutele ja koostöös onkoloogidega on need uuringud tehtud. "Seni me oleme leidnud, et inimest ei tohi üksi jätta selle infoga, läbi veebiportaali me näiteks ei anna vähiriski, aga see ei tähenda, et me ei tegeleks sellega," lisas Milani.

Tema sõnul on uuringu raames tuvastatud mitmeid suure geneetilise vähiriskiga inimesi ja nad on saanud väga põhjalikud uuringud. "Näiteks oleme leidnud väga varajases staadiumis rinnavähi, mis on paremini ravitav."

Milani tõi välja, et vähki haigestumist on võimalik ennetada ka elustiiliga. "Kehakaal on väga tugev faktor ka vähiriski avaldumises. Tuleb hoida tervislikku elustiili, toituda hästi, olla füüsiliselt aktiivne ja jälgida, et ei tekiks ülekaalu, sest siis vähenevad ka vähiriskid."

Geenitehnoloogid on uurinud 212 000 geenidoonori genoome ja haigusi väga laialt ning põhjalikult. "Just nende avastuste kaudu saame tulevikus geenidoonoritele tagasi anda veel rohkem tulemusi ja teadmisi."