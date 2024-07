Regatt Tall Ships Races toob Tallinnasse rahvale külastamiseks uhked jahid

Klaipeda sadamas on jahid piduehtes ja kõlavad meremeeste laulud, et Tall Ships Races 2024 saaks alata. Teiste jahtide kõrval on koha sisse võtnud ka kolm Eesti päritolu jahti. Regatil osaleb üle 70 laeva 15 erinevast riigist.

"Tall Shipsi Races regati puhul on ennekõike reegliks see, et see on mõeldud 15–25-aastastele noortele purjetamishuvilistele ja noored, kes tulevad purjetama, ei pea varasemat purjetamiskogemust omama," ütles Linda kapten Rene Varek. "Selle protsessi käigus, sõidavad nad siis ühe etapi või kõik viis etappi, omandavad nad mere- ja purjetamisteadmisi ning kõike muud."

Jaht Linda sündis 1978. aastal Poolas ja osales omal ajal ka Tallinna olümpiaregatil. Tema väärikaim amet on olla aga Eesti merekooli õppealus.

Pikki aastaid on noori õpetanud purjetama ka Eesti noorte purjeõppeseltsi jaht Vesta.

"See oli väga lahe uus kogemus, sai õppida, kuidas laeva juhtida, sõlmi teha, lahedates kohtades käia nagu Abruka, Vormsi ja ka mõnes Läti linnas," ütles Vesta madrus Miriam Üle.

"Alguses noored tulevad, et aga ma ju ei oska, aga oskab küll, kõikidel inimestel on vaja lihtsalt korraks proovida, endas saada see julgus," julgustas Vesta kapten Liivika Näks.

Vesta madrus Marta Luts lisas, et kuigi mere peal oli veidi kahtlane olla, kui oli tugev tuul, sest all loksus ja kergesti võis paha hakata, siis muidu on ilus päikesepaisteline ilm olnud.

"Kaljas "HiiuIngel" on kahemastiline kahvelpurjestusega purjelaev," ütles HiiuIngli kapten Ain Tähiste. "Kuna hiidlaste põhikaup, mida sellega veeti, olid küttepuud Tallinnasse, siis hakati neid hüüdma halulaevadeks. See on ka ookeanisõiduks kõlbulik laev, aga meie esialgu piirdume Läänemerega, siin on nii palju sõita."

Kõiki neid jahte saab näha ka Tallinnas.

Regatt Tall Ships Races Autor/allikas: ERR

"See on väga võimas asi, sest viimati jõudis regatt sellises mahus ja formaadis Tallinna 1992. aastal. Kui need laevad kõik Eesti vetesse jõuavad 11.–14. juulil, siis Vanasadamas, Lennusadamas ja Noblessneris on enamus laevu ka rahvale külastamiseks avatud. See kindlasti võiks eestlastes tekitada suuremat merepisikut ja ka purjetamishuvi," ütles Varek.