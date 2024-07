Rahvamuusikapeo "Iseoma" loominguline juht: meil on rekordarv osalejaid

"Iseoma" rahvamuusikapoe loominguline juht Helin Pihlap rääkis Vikerraadios, et järgmisel aastal toimuvale rahvamuusikapeole on registreerunud rekordarv osalejaid. Sel korral on uute pilliliikidena peol ka hiiu kandled, karmoškad, mandoliinid ja koondansambel, kus on segaansamblid.

"Rahvamuusikapeole registreerunute arv on olnud sel korral suurem kui ta on kunagi varem olnud," ütles 28. laulupeo ja 21. tantsupeo "Iseoma" rahvamuusikapeo kunstiline juht Helin Pihlap. "Aga näen seda ka oma igapäevatöös, kui palju inimesed järjest vaimustuvad rahvamuusikast, kui paljud leiavad oma tee sinna."

Pihlapi sõnul on rahvamuusika põhjatu aardelaegas, kus võib lõputult nokitseda. Ta ise töötab põhitööna viiuliõpetajana ja näeb, et õpilaste huvi aina kasvab.

Pihlap usub, et Viljandi pärimusmuusikafestivalil ja Viljandi kultuuriakadeemial on väga oluline roll selles, et pärimusmuusika on ka igapäevaselt kõigile näha ja kuulda.

"Rahvamuusika on nii mitmekülgne valdkond, et kõik leiavad sealt midagi, mis on just neile oluline ja omane. Info kättesaamine on ka praegu palju lihtsam ja kui see esimene kokkupuude on olemas, siis pole enam pääsu ka."

"Minu jaoks on ääretult põnev, kui põhjatu ja kirev rahvamuusika pilt on ja seda ka ajalooliselt. Erinevad piirkonnad, kombed ja keeled, kõik, mis meie pärimuses on, ja millele me kõik ligi saame."

Meie rahvaluulearhiiv on Pihlapi sõnul nii põhjalik ja meie kõigi käeulatuses ning seetõttu on pärimusele ka nii palju erinevaid lähenemisi. "On erinevaid bände, kes tegelevad pärimusmuusikaga, on kapelle, orkestreid, üksikpillimehi, harrastajaid, muusikakooli lapsi, kõrgharitud muusikuid ning rahvamuusikapidu toobki kõik need erinevad valdkonnad korraks kokku, mida meie valdkonnas rohkem ei juhtu, et olemegi päriselt kõik koos ja mängime neid samu lugusid," tõi Pihlap välja rahvamuusikapeo erakordsuse.

Peo liigijuhid on püüdnud kava niimoodi koostada, et see tõesti esindaks meie rahvamuusika mitmekülgsust.

Kogu kontsert on pilliliikideks jaotatud. "Meil on viiulite, torupillide, lõõtsade ja kannelde liik ning esimest korda on nüüd ka hiiu kannelde, karmoškade ja mandoliinide liik ning siis on veel koondorkester, kus on koos segaansamblid. Iga liigijuht valib oma liigi repertuaari," selgitas Pihlap.

Viljandi folgifestivalil saab liigijuhtide loomingulist kooslust ka laval näha ja kuulda. "Oleme kogu oma loomingulise meeskonnaga folgil ja anname 27. juulil kell kaks ühe kontserdi. Sel kontserdil on kõik meeskonna liikmed saanud kavasse võtta ühe loo, mis just neile on oluline ja mida nad tahaksid jagada," ütles Pihlap.