Maria Kallastu: muusikat kirjutades ei tasu lõpptulemuse peale mõelda

Selle suve ühe suurima kodumaise hiti autoritest Maria Kallastu rääkis, et läheb muusikat kirjutades vooluga kaasa ning arvas, et väga range metoodika võib protsessi pärssida.

30. mail ilmus selle suve kodumaine suvehitt "Push it", mida esitab Maria Kallastu abiga Nublu. Esimesel päeval tegi lugu ühe päeva kuulamiste rekordi – seda kuulati 21 561 korda ja singel püsib siiani Eesti Spotify edetabeli esikohal.

Enne loo ilmumist oli Kallastu kindel, et lugu jääb meelde ja tekitab emotsioone, aga rekordeid ta osata ei oodanud. "Pigem olen sellise mõtteviisiga, et vaatab, kuidas läheb. Aga mul on väga hea meel et inimesed naudivad," sõnas laulja "Vikerhommiku" stuudios.

Initsiatiiv loo tegemiseks tuli Nublu poolt, kui Kallastu Nublu akustilises projektis "r2imerahvas" taustalauljaks oli ja Nublu tema lühialbumit "Whitenoise" kuulama sattus. "Talle meeldis, tal olid paar demo, arvas, et ma sobiksin nende peale ja siis me läksimegi juba stuudiosse," jutustas Kallastu.

"Push it" võtab Kallastu hinnangul päris hästi kokku selle, mida ta muusikaliselt teha tahaks – popmuusikat, aga mingisuguse veidrusega. "See on hea näide sellest. Popi tümakas, läheb peale, aga samas on seal mingid veidrused ja krutskid, mis jäävad meelde," selgitas ta.

Esimesed kaheksa eluaastat veetis Kallastu Soomes, kus ta ka sündis. Seejärel on ta õppinud Pärnus ning hiljem Otsa koolis. "Ma olen pärit muusikalisest perest, olen hästi palju pille mänginud, hästi palju katsetanud, ennast otsinud ja mingi hetk jõudsin laulmiseni ja enda stiilini ning see tundub hetkel kõige õigem. Aga kui ma juba selline otsija olen, siis eks näis, mis tulevikus saab," naeris Kallastu.

Esimese lühialbumi väljaandmist 2023. aasta oktoobris meenutab Kallastu hea tundega. Kõik, mis plaani võeti, sai artisti sõnul ära tehtud ja nüüd tahab Kallastu juba uut muusikat välja lasta.

Ambitsiooni Kallastu liiga suurelt sõnastada veel ei taha, aga kinnitab, et pilk on suunatud ülespoole. Seni on koostööd ja muusikukarjääri professionaalsem käimalükkamine läinud Kallastu jaoks väga mugavalt. "Inimesed on ise palju minu juurde tulnud, ma ei ole pidanud üleliia inimestele kirjutama. Olen lihtsalt tutvunud inimestega õigetel hetkedel ja enda intuitsiooni järgi võimlaustest kinni haaranud. Sellepärast ma praegu vist siin olengi," sõnas Kallastu.

Värskel Soomest kontserdilt saabunud Kallastu hetkel Soome turule laienemisest ei mõtle ning keskendub üldisemalt pärast paljusid koostööprojekte rohkem iseenda muusikale. "Mõtlen vaikselt albumi peale," tõdes ta.

Metoodikat selles, kuidas Kallastu uue muusika kirjutamisele läheneb, ei ole "Tuleb, kuidas tuleb. Metoodikasse kinni jäämine või selle otsimine ei ole isegi lõpuks hea. Pigem minna kaasa sellega, kuidas iganes asjad lähevad. Lõpptulemuse peale ei tasu isegi mõelda," ütles Kallastu ja tõdes lisaks, et enda soololoomingu avaldamisel on ta veidi uje.

"Oled haavatav, kui enda tehtud loomingut kellelegi lased. Sellest peab lihtsalt üle olema. Ma paarile inimesele lasen, kelle arvamus mulle väga korda läheb. Aga tavaliselt on nii, et kui laulukirjutamise käigus on heureka-moment, kus mõtled, et see on nii hea lugu, siis järgneb kindlasti üle mõtlemine. Kui midagi tundub nagu kõige halvem asi üldse, siis proovin endale seda heureka-momenti meele tuletada," muigas Kallastu.