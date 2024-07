Tambet Tuisk: teist inimest endasse armuma panna on väga lihtne

Draamaseriaali "Varastatud lootus: Armukelm" režissöör Tambet Tuisk rääkis Raadio 2 saatele "Hommik!", et endasse armuma panemiseks on vaja teine inimene ära kuulata ja talle silma vaadata. Tuisu sõnul on nii, et mida rohkem me saame endast aru ja tunnistame endale oma vigu, seda väiksem saak me armukelmile oleme.

"Neid armukelmide lugusid ei ole üldse kahjuks vähe meie ümber. Võtteperiood on läbi saanud, 22 päeva on selja taga ja väga paljud naised, kes selles sarjas episoodilistes rollides osalesid, on hakanud mulle kirjutama, et tal siis ei olnud aega rääkida, aga tema elus on juhtunud ka selline lugu," ütles Tambet Tuisk, kelle režissöörikäe all valmib draamaseriaal "Varastatud lootus: Armukelm."

Tuisu sõnul on põhimõtteliselt iga lugu selline, millest võiks teha pikema loo või kirjutada raamatu. Neis kõigis lugudes on midagi ühendavat, mida Tuisk proovib leida. "Mis on see miski meie sees, et igaüks meie seast võiks olla see kannatanu."

Põhiline armukelmide kasutatav mehhanism on Tuisu sõnul see, et sa pakud lootust. "Inimesed, kes on need manipulaatorid, on väga head inimeste lugejad ja nad saavad aru, mis lootust just sulle on vaja."

"Selleks, et teist endasse armuma panna, on väga lihtsad nipid. Kunagi oli teatris NO99 selline tükk nagu "ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni", kus me proovisaalis tegelesime äratinistamisega, mismoodi inimene endasse armuma panna ja see ei ole tegelikult üldse keeruline. Alustada tuleb sellest, et kuula ära ja vaata silma."

Draamaseriaal "Varastatud lootus: Armukelm" keskendub küll naistele, aga tegelikult ei ole küsimus naistes, äratinistajad ei ole ainult mehed.

"Mida rohkem me oleme kohakuti iseendaga, teame oma kirgesid, mis meis on halvasti, seda vähem on võimalust meid ära tinistada," selgitab Tuisk. "Mida rohkem me saame endast aru, ja tunnistame endale oma vigasid, seda väiksem saak me võime armukelmile olla."

Hea meel on Tuisul sellest, et kannatanud, kellega ta sarja jaoks intervjuusid tegi, on teinud läbi pika teekonna ja nad on praegu väga heas kohas, nad on enda jaoks sellest kogemusest õppinud. "Kui inimene on väga haiget saanud, siis sellega kaasneb pettumus, viha enda vastu, häbitunne, aga need inimesed on selle tee kõik läbi käinud ja saanud veel paremateks inimesteks."

Raha rahaks, aga hoopis suurem kaotus on eneseusu kaotus. "Ja sellest ka meie sarja teema, kui su lootus kaob, kuidas seda tagasi saada. Lootus inimesi usaldada, lootus, et ka mina väärin paremat ja armastust täis elu."

Tänu produtsent Jaan Laugamõtsale leiti võimalused teha kaks päeva proove, mis on sarjade filmimisel pigem erand. "See on ainuõige variant, kui minna nii tundliku teemaga filmima. Mu head kolleegid ja sarja põhinäitlejad Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Mirtel Pohla ja Märt Avandi mainisid, et nad ei mäletagi, et nad oleksid enne sarja filmimist saanud proovi teha."

Lugedes armukelmide lugusid oli Tuisul esialgu mõte teha neist seeria kuuldemänge. Aga sel hetkel ei saanud seda teha ja asi jäi seisma. Siis aga sattus Tuisk ideed mainima Elisa Eesti sisujuht Toomas Ilile ja lugu hakkas vaikselt ilmet võtma.

"Kui oleks nii, et seda lugu vaatab inimene, kes ise on saanud kannatada, ja tal tekib mingigi lootus, et ma ei ole üksi oma looga, siis see oleks väga tore."

Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valmiv seriaal esilinastub novembris Pimedate Ööde Filmifestivalil. ERR-i eetrisse jõuab seriaal 2025. aastal.