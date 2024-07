Haapsalu noorte draamaring sai Ilon Wiklandi fondi lastekultuuripreemia

Fondi 5000-eurose preemia andsid Haapsalus Iloni Imedemaal üle illustraator Ilon Wiklandi tütred Birgitta, Frederika ja Anna. Haapsalu noorte huvikeskuse draama- ja loovtantsuringi liikmed tulid seda vastu võtma pillimängu saatel.

"Nagu te teate, kasvas minu ema üles peamiselt Haapsalus ja siin on tema muuseum, nii et oli selge, et ta peaks andma selle auhinna Haapsalu noorte huvikeskusele," rääkis Brigitta Wikland.

Draama- ja loovtantsuring on juhendajate Anne Suislepa ja Triin Reemanni käe all toonud aastate jooksul lavale üle 15 lavastuse ja mitut neist on tunnustatud kõrgelt ka üle-eestilistel teatrifestivalidel.

"Esiteks, mulle meeldib tohutult näidelda, aga teiseks on meil nii äge trupp ja nii ägedad õpetajad, juhendajad, kellega on nii lahe teha erinevaid etendusi. Mulle väga meeldib, kuidas meie juhendajad teevad kõiki neid etendusi nii hingega, et nad ei mõtle, et me oleme lihtsalt lapsed," rääkis Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi liige Elsa Johanna Talvistu.

Tänavu juulis mängivad Haapsalu noored teist suve Iloni Imedemaal etenduvas lavastuses, mis põhineb raamatul "Oskar ja asjad", mille autor on Andrus Kivirähk.

"See teeb südame väga soojaks, et on meid märgatud. Iga tunnustamine teeb alati soojaks, aga et väike Eesti linn, väike draamaring on saanud sellise suure au osaliseks, see on suur asi ja me oleme väga õnnelikud ja tänulikud selle üle," ütles draamaringi juhendaja Anne Suislep.

See on esimene kord, kui Ilon Wiklandi lastekultuuri toetuse fondi kultuuripreemia Eestisse tuleb.