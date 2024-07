Jacob Collier ja Take 6 astuvad lavale koos Tartu 2024 sümfooniaorkestriga

18. juulil Tartu lauluväljakul toimuval kontserdil astub koos multiinstrumentalist Jacob Collieri ja vokaalansambliga Take 6 lavale selleks korraks loodud Tartu 2024 sümfooniaorkester, mida juhatab Valter Soosalu. Kontserti soojendab Noep.

Esimest korda esinesid Jacob Collier ja Take 6 koos sümfooniaorkestriga mullu septembris Californias ühe maailma suurima vabaõhukontserdisaali Hollywood Bowl'i laval.

"Algselt ei olnud Collieril plaan tulla Tartus lavale koos orkestriga, kuid pika arutalu tulemusel jõudsime koos artistiga selguseni, et ka Euroopa kultuuripealinn väärib ainulaadset orkestriga kontserti," rääkis kontserdi peakorraldaja, Jazzkaare looja Anne Erm.

Valter Soosalu ja Tartu 2024 sümfooniaorkester Autor/allikas: Gerli Tooming

Tartu kontserdil astuvad lavale ERSO, Rahvusooper Estonia ja Vanemuise pillimängijad, moodustades Tartu 2024 sümfooniaorkestri, mida juhatab Valter Soosalu.

"Jacob Collier on maailmas eriti tuntud oma isikupäraste kontsertide poolest, kus ta loob kogu publikust mitmehäälse koori. Võib arvata, et Collier muudab ka kultuuripealinna publiku Tartu laululaval suureks ühendkooriks," ütles Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Briti heliloojat Jacob Collieri ning maailma vokaalansamblite tippu kuuluvat Take 6-t ühendab suurepärane harmooniataju ja muusikatunnetus. Kahe peale kokku on avaldatud 18 stuudioalbumit ja võidetud 14 Grammy auhinda. Collier on nimetanud ansamblit oma lemmikkoosluseks.