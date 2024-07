Neeme Raud: tänavakunstnikud laenavad ka üksteiselt ideid

Neeme Raud ütles "Ringvaates", et Banksy on jäänud kindlaks oma tõekspidamistele, millega ta 90. aastatel tänavakunstniku karjääri alustas. Raud tõi välja Eesti kuulsaima tänavakunstniku Edward von Lõnguse ning ütles, et tänavakunstnikud laenavad ka üksteiselt ideid ja selles pole midagi halba.

"Banksy alustas oma tegevust kunstnikuna 90. aastaste alguses, seega on ta kuskil 55-aastane, kuigi keegi päris täpselt seda ei tea," ütles kunstihuviline Neeme Raud.

Näituse teeb eriliseks see, et Tallinnasse on jõudnud ilmselt kõige kuulsam elusolev kunstnik.

"Kõik sõltub rahast ja Linnar Viik suutis selle pakkumise vastu võtta, mida näituse korraldajad pakkusid, et poole miljoni eest saab näituse siia tuua. Seda näitust on juba vaadanud Euroopas ja maailmas 2,2 miljonit inimest."

"Aasta eeltööd ja eelkõige produtsentide ning tema tiimi veenmine, et Tallinn on üks väärt koht, kus sellist asja teha. Nad käisid salaja ka meie muuseumi vaatamas ja veendusid, et on normaalne tiim, kes seda suudab teha," selgitas PoCo muuseumi juhataja ja Banksy näituse maaletooja Linnar Viik. "Kõik näituse seinad on kohapeal ehitatud ja kõikide seinte peal šabloonmaalidega loodud teosed on spetsiaalselt siia loodud. Skulptuurid on kohale toodud eelmisest näitusekohast Oslos."

Viigi sõnul on see praegu ainuke koht Euroopas, kus saab vaadata Banksy tervet karjääri 90. aastatest praeguseni välja tervikuna ja ühes kohas.

"Banksy on jäänud kindlaks oma tõekspidamistele, millega ta 90ndatel alustas ja ta on väga poliitiline kunstnik," ütles Raud. "Ta käis ka Kiievis kohal 2022. aastal ja näitusel on üleval üks töö sealt, kus väike poiss Putinit džuudomatil seljatab. See töö varastati Kiievist ära, lihtsalt tassiti minema."

Raua sõnul on huvitav vaadata, kuidas tänavakunstnikud omavahel suhtlevad. "Mõte läheb kohe meie enda tänavakunstnikule, Edward von Lõngusele, kes on samuti salapärane mees. Kui vaadata Banksy "Pulp Fictioni" tööd, tuleb kohe meelde Lõnguse töö Kevade-ainetel. See ongi keel, mida kunstnikud üle maailma räägivad. Üksteiselt laenatakse ja selles pole midagi halba. Nad vestlevadki avalikes kohtades üle maailma omavahel."

"Linnar Viik ütles, et Banksy on säilitanud suhteliselt tagasihoidliku elustiili. Enamus rahast, mis ta teenib, läheb heategevuseks," lisas Raud. "Ta ise pole seadnud eesmärgiks rikastuda, aga samas me ei tea täpselt, kes ta on."