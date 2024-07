Galerii: loomaaia Tiigriorg täitub järjest asukatega

Tallinna loomaaia Tiigriorg täitub järjest uute asukatega. Sel nädalal koliti Tiigriorgu õnnekurepaar, Alpi ümisejad ja punahundid. Loomaaias on ka palju beebiuudiseid, sündinud on jaapani makaakide neljas poeg ning koorunud lumekaku ja valge-kuldnoka tibud. Esimest korda pääsesid õue Kagu-Aasia vihmametsamaja Aasia sõrmiksaarmad,

Tiigriorg täitub järjest uute asukatega. Sel nädalal koliti Tiigrioru aedikutesse õnnekurepaar ja kolm Alpi ümisejat. Ka punahundid lubati väiksemasse eraldusaedikusse Tiigrioruga tutvuma.

Kullimäel koorusid ühe lumekakupaari pesas neli tibu, teisel paaril üks. Esimesena koorunud lumekakutibu otsustas juba maailma avastama minna ning ukerdas emast ja pesakonnakaaslastest mõneks ajaks eemale.

Läinud laupäeval sündis jaapani makaakide karja neljas poeg, vihmametsamajas nägi aga ilmavalgust järjekordne valge-kuldnoka tibu.

Sel nädalal lubati ka Kagu-Aasia vihmametsamaja Aasia sõrmiksaarmad esmakordselt õueaedikusse. Piiksuva vilistamise saatel ujusid ja jooksid üheksa sõrmiksaarmast aedikus ringi ning uudistasid õueolusid. Kui ilm lubab, toimuvad saarmapere õuejalutuskäigud nüüdsest iga päev.

Tiigriorg avati külastajatele 19. juunil. Tiigrioru ekspositsioonis elavad kõik liigid oma loodusliku elupaigaga sarnases keskkonnas, mis aitab saada ettekujutust Kaug-Ida loodusest.

Tiigrioru näol on tegu valdavalt maastikuarhitektuurse lahendusega ning see on oma mastaabilt erakordne ka Euroopas.