Urmas Dresen: iga vana laev räägib meile oma loo

"Iga vana laev on tähtis leid ja räägib meile oma loo. See laev räägib meile väga palju, ta on suur võimas pikk ja natuke teistmoodi ehitatud. Laeval on pikkust natuke alla 25 meetri, laius üheksa meetrit. Ehitusaeg jääb umbes 1350. aastatesse ja hukkumisaeg siis vahemikku 1375-77," tutvustas meremuuseumi direktor Urmas Dresen olulist laevaleidu.

"Laev leidis oma huku seni veel täpselt teadmata põhjustel siinsamas Tallinnas. Hansaliit oli täies jõus ja kaupmehed sõitsid laevadega Põhja-Euroopast siia Läänemerele, kõik oli väga rahvusvaheline, aga see aeg ei olnud mailmas kõige rahulikum aeg."

Laeva teeb eriliseks veel see, et laevalt tuli välja magnetkompass, üks varasemaid, mis üldse on Põhja-Euroopast leitud.

Laeva peal oli ka puidulast, mis oli maha lõigatud 1370. aastal ja selle järgi tuletati ka laeva hukkumisaeg.

Laev annab Dreseni sõnul paljudele teadlastele tööd ja põnevaid elamusi veel mitmeks aastaks.

"Alati oleks lihtsam ju olnud laev tervikult ära transportida, aga olud olid sellised, et muudmoodi lihtsalt ei saanud, laev tuli lõigata neljaks. Hiljem oleme mõelnud, et see on tulevikus eksponeerimise koha pealt isegi huvitav, sest on võimalik läbi laeva jalutada ja näha, kuivõrd massiivse ja võimsa konstruktsiooniga on tegemist," lisas Dresen.

Kui Tallinnas Vanasadama piirkonnas kaevata, midagi rajada või ehitada, siis ei saa Dreseni aravtes eeldada, et seal mitte midagi ei ole. "Ju sealt kandist on kindlasti veel midagi tulemas."