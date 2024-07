Hardi Volmer: Singer Vinger ongi rahvamuusika ansambel

Hardi Volmer rääkis "Vikerhommikus", et kuna publik tahab ikka ja jälle kuulata nende vanu lugusid, siis see ongi juba pärimusmuusika. Tema sõnul saab nende repertuaar suvisel Viljandi folgipeol olema rahvusvahelise värvigammaga ning suures piires etno-punk.

"Rahvas on meile selle krediidi usaldanud. Sellest peale, kui rahvas on meid tundma saanud ja meid ikka jätkuvalt näha ja kuulda tahab, senikaua võib üldistuse tasemel ju väita, et me olemegi rahvaliku muusika bänd," selgitas Hardi Volmer, kuidas põhjendada seda, et Singer Vinger esineb tänavusel Viljandi pärimusmuusika festivalil suisa pealaval.

"Ega me asjata eputa ja viimasel kümnel aastal oleme naljaviluks varustanud ennast epiteediga, et pärimusmuusika on see, mida me teeme, sest see on nii pagana vana, millest inimesed ei taha ka sugugi loobuda. Ise me võib olla omatahtsi teeks ja huvitavamgi oleks teha terve ports viimase plaadi lugusid, aga rahvas tahab ikka neid vanu lugusid, ja see pole mitte ainult meie häda, vaid kõikide vanade bändide häda. See ongi juba pärimusmuusika," põhjendas Volmer, mille alusel nad end pärimusmuusikuteks klassifitseerivad.

Volmeri sõnul on Singer Vinger kurikuulsa Päratrusti portfellihoidja ja vaimukandja ning nad koos Eerik Ollega pärinevad mõlemad Päratrustist, mille repertuaaris oli suur hulk päris rahvalaule. "Meil oli ka pealkiri, et oleme kultuurijäätmete töötlemise käitis."

Tänavusel suurel Viljandi folgipeol astub Singer Vinger üles pealaval ning hetkel veel ei ole bändil esitamisele tulevad lood lõplikult ära otsustatud. "Meie repertuaar saab Viljandi folgipeol olema väga rahvusvahelise värvigammaga. Ühe loo teeme tervituseks Ukrainale ja siis veel kaks Aafrika rahvalaulu, võib olla ka ühe Rootsi ja ühe Gruusia rahvaviisi, aga see kõik on veel 'võib olla', aga kindlasti ei ole meie repertuaar ainult Eesti-põhine," ütles Volmer. "Suures piires saab see ülesastumine olema etno-punk."