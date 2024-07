Jaan Roose püüab Itaalias 3,6 km pikkust tasakaaluliini ületades rekordit

Jaan Roose üritab 6.-11. juulil taas maailmarekordit lüüa, ületades 3,6 kilomeetri pikkuse tasakaaluliini Itaalia mandriosa ja Calabria vahel. "Vikerhommikule" rääkis Roose, et lisaks rekordpikale liinile, mille ületamiseks kulub vähemalt kolm tundi, on suureks väljakutseks liini laius, mis on kõigest 19 millimeetrit ning üle 30-kraadine kuumus.

Katse toimumise täpne päev sõltub ilmastikuoludest.

"Ega ma neid maailmarekordeid ei loe, ma lihtsalt teen ja siis tuleb välja, et need on maailmarekordid. Alati on uus väljakutse ja tuleb nii välja, et see on piisavalt suur, et üle maailma rekordit teha. Numbrit ma ei ütle, aga ütlen seda, mis ma varem olen teinud. Olen saltosid kõige kõrgemal teinud, kõige pikemat liini kõndinud Eestis ja kõndinud erinevatel liinidel, sest liinidel on erinevad kategooriad," loetles tasakaalukõndja Jaan Roose oma muljetavaldavaid saavutusi.

"Isiklikke rekordeid on mul kõvasti. Mu enda jaoks on suurim ikkagi kahekordne salto jalgadel, mille harjutamiseks kulus aastaid aega. Kui salto jaoks kulus kuus aastat, siis viimase projekti jaoks viimased kuus kuud."

Roose sõnul toimuvad otsingud uue rekordi või väljakutse nimel kogu aeg ja kohti otsitakse üle kogu maailma.

Nüüdse maailmarekordi ületamiseks oli laual ka mitu varianti, aga Messina väina ületamine oli Roose arvates kõige ägedam. Hetkeseisuga on pikim ületatud liin 2,7 kilomeetrit. Roose valmistub ületama 3,6 kilomeetrist tasakaaluliini.

"Väga tähtis osa on just asukohal," ütles Roose Itaalias toimuva rekordi ettevalmistusprotsessi kirjeldades. "See liin on riputatud kahe kõrgepingeliinitorni vahele, mis olid kunagi kasutusel selleks, et esimest elektrit Sitsiilia saarele tuua. Nüüd neid kaableid seal vahel enam ei ole, aga tornid on kõrgemad kui 200 meetrit."

Liini laius on kõigest 19 millimeetrit. Samuti on Roose sõnul väljakutseks kuumus, mis on üle 30 kraadi ning kõndida tuleb keskmiselt kolm tundi.

Praegu harjutab Roose Kiviõlis ilusa ilmaga kahe tuhamäe vahel igal võimalusel.

Teine suur katsumus on rekordiliini paigaldus, mis tuleb üle vedada siis, kui toimub laevaliiklus ja nii, et vett ei puutuks. Veeliiklust ei tohi kinni panna, aga lennuliiklus pannakse selle kohal kinni.

"Kui tavaliselt lendame drooniga liinide vedamiseks, siis nüüd helikopteriga. Rekordliini paigaldamiseks vajaminev tiim on seekord topeltsuur, kokku kaheksa inimest," ütles Roose.