Vilen Künnapu 1990. aastate arhitektuurist: ma lükkasin tee ette

Legendaarne arhitekt Vilen Künnapu rääkis saates "Läks aga Läände", kuidas ta omal ajal Tallinna peaarhitektina töötades ametnikke mööda treppe taga ajas, et need oma töö ära teeks. Tema sõnul oli selles ametis nii palju bürokraatiat, et vahel oli pärast tööpäeva vaja pitsi tõsta ja rahusteidki võtta.

"Ma väga minevikus sobraja pole, ma elan tänases ja homses, aga proovisin meenutada," ütles 90. aastatel tippvormis olnud arhitekt Vilen Künnapu. "Tol ajal olin ma paljude kultuuri- ja kunstisündmuste keskel."

Künnapu sõnul oli tol ajal loovus üleval, kuid väga palju tuli kokku puutuda kommertsi ja tohutu bürokraatiaga. "Kommertsiga oli vaja hakkama saada, aga kõik ei saanud sellega väga hakkama. Oli ka nii, et tulevad oma valmis lahendusega, et kirjuta alla ja võta raha."

90. aastate alguses oli Künnapul oma kontor. "Aga teha midagi väga ei olnud, kõik võttis aega. Tegime siis mingeid eskiise ja fantaseerisime."

Kord jalutas Künnapu mööda Pärnu maanteed ja talle tuli vastu Jüri Jaama, kes tol ajal oli Tallinna peaarhitekt. "Ta ei olnud rusikaga vehkleja, pigem tagasihoidik tüüp ja küsis mult mureliku näoga, kas ma ei tahaks saada peaarhitektiks, tal hakkavad seal päevad otsa saama. Mõtlesin natuke ja läksingi. Inimesed olid seal linnaplaneerimisametis samad, mis nõukogude ajal. Aga asi ei läinud seal tööle, keegi näiteks ei teadnud, mis on eramaa. Vanad projekteerimisülesanded enam ei töötanud, aga uutmoodi veel ei osatud."

Künnapule öeldi, et tee ükskõik mida, peaasi, et siin asi käima läheks. "Ma iga päev püüdsin neid ametnikke, nad juba trepi peal nägid mind ja hüppasid teisele poole, aga ma läksin neile vastu. Nad olid nii hädas, aga lõpuks nad lihtsalt pidid need asjad ära tegema. Ma lükkasin tee ette."

Künnapu on paljude oluliste hoonete sündi mõjutanud. "EVEA pank tuli ju kena, Ühispank tuli päris noobel, diagonaal püsti. Siis tuli Kanadast vend, kes tegi Kawe Plazat. Ma paar korda saatsin ta tagasi, tundus natuke tuim, aga lõpuks tuli päris hea."

Künnapu töötas Tallinna peaarhitektina kaks ja pool aastat. "Siis sai aeg täis. Seal oli bürokraatiat, ega see mulle väga ei sobinud ja ei meeldinud. Pärast tegin mõne napsu või võtsin rahusteid, sest see kõik ei mõjunud mulle hästi."

Siis tulid Künnapu sõnul juba uued objektid. "Siis tulid võistlused, Viru keskuse võistluse võitsime, valmis sai see alles 2004. Me oleme sellega väga palju vatti saanud ja sellepärast on see maja mulle väga armas, ma käin sealt alati läbi, see on nagu mu oma suur laps."