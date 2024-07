Briti muusikalegendi kitarrist Mariin Kallikorm: alati on mängus juhus

Ida-Virumaalt pärit Mariin Kallikorm, kes juba viis aastat mängib kitarri Briti trip-hop legend Tricky bändis, rääkis Vikerraadios, et bändi sattus ta tänu oma sõbra saadetud postitusele. Talle on väga südamelähedane indie-muusika, mida ta Londonis elades ise nii mängida, kui ka teiste bändide kontsertidel käies nautida saab.

"Tegelikult see oli üllatavalt lihtne, aga samas alati on mängus juhus," meenutas Mariin Kallikorm, kuidas ta Briti trip-hop legend Tricky ansamblisse mängima pääses.

"Oli selline seik, et mängisin Briti bändis Wyldest ja olime juba paar aastat bändi teinud, kui mõtlesin, et bändi on tore teha, aga tahaksin olla session musician (sessioonimuusik-toim.). Ostsin endale kohe Fenderi kitarri, enne seda oli mul Squier, ja hakkasin sõpradele rääkima, et tahaksin session musician olla. Ühel päeval sõber saatis mulle lingi, et Facebookis on mingi postitus, et otsitakse naiskitarristi. Võtsin ühendust ja kolm kuud läks aega kuni Tricky musical director (muusikaline juht-toim.) minuga ühendust võttis. Kui tuur on tulemas, siis kuu aega enne seda on kaos, et on vaja uut liiget."

Kallikorm käis stuudios proovimas. "Olin terve nende seti ära õppinud, et olla tubli viieline. Tahtsin oma motivatsiooni näidata. Mind võeti bändi ja nüüd on sellest juba viis aastat möödas. Märtsis käisime Euroopa tuuril ja mängisime kaheksa kontserti."

Sel suvell bändiga festivale ei tee, aga sügisel on Trickyga tuuriplaanid jälle õhus.

"Õnne peab olema, et sõber mulle selle lingi saatis. Enda jaoks ma olin selle plaani võtnud, et tahan olla session musician ja nüüd ma seda olen. Mulle on väga südamelähedane indie-muusika."

Kallikorm kolis Londonisse ja 2016. aastast mängib bändis Wyldest. "Londonis on selline sait nagu Gumtree, mis on nagu Eesti soov.ee, aga seal otsitakse bändiliikmeid ka ja seal oli kuulutus, et otsime kitarristi," meenutas ta oma kitarristi teekonna algust Londonis. Nüüd on Wyldesti laulja-laulukirjutaja ja produtsent Zoe Mead Kallikormi parim sõbranna.

Kallikorm alustas kitarriõpingutega 13-aastaselt. "Käisin kaheksaastasena korraks muusikakoolis, aga mulle öeldi, et mul pole rütmitaju ja pandi kandle peale. Lõpuks mulle anti ikkagi kitarr ka kätte, aga see oli klassikaline kitarr ja seda ma õppida ei tahtnud, mulle meeldis ikkagi elektrikitarr. Läksin muusikakoolist ära ja Youtube`i videote kaudu hakkasin kitarri õppima."

"Kui mul on Londonis tegemist, siis olen seal, aga mulle endale meeldib eriti suvel just Eestis olla."

Eestis esineb Kallikorm oma siinse bändiga mariin k., mida saab näha ja kuulda 10. juulil Paavli Kultuurivabrikus.