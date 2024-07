Maakivist kausside meisterdaja: viis relakat olen ära lõhkunud

Oma koduõuel maakividest kausse meisterdav 21-aastane Trond Tagamets rääkis "Ringvaates", et suvalisest graveeringuga kivivideo nägemisest alguse saanud kivihuvi on viinud nii kaugele, et valminud on üle 40 erilise kausi ning kive toovad talle kaasa ka puhkuselt naasvad vanavanemad.

"Umbes 40 kaussi olen kividest välja tahunud," ütles 21-aastane Trond Tagamets, kelle meelistegevuseks on maakividest kausside ja kraanikausside meisterdamine. "Vaatasin koroona ajal hästi palju Youtube`i videosid ja sattus kuidagi ette graveeringuga kivivideo. Mõtlesin, et prooviks ise ka järgi teha ja tuli välja, et see on päris mõnus hobi, mis mulle väga meeldima hakkas."

Kivimeister Trond Tagamets meisterdab maakivist kausse Autor/allikas: ERR

Kivid tulevad kuskilt kivihunnikust või räägib ta mõne põllumehega läbi. "Annan neile väikese kivikausi vastu, siis nad on väga rahul."

Trondi sõnul saab kivikausse teha praktiliselt igast kivist. Sõltub sellest, kuidas need mustrid mängivad ja kuidas endale meeldib.

Trond meisterdab kausse oma kodutalu õues. "Tavaliselt üks-kaks tükki teen päevas, rohkem väga ei viitsi teha, kuna nagunii teen neid hobi korras. Kui ikka mitu kivi järjest katki läheb, siis pole sel päeval enam tahtmist teha. Vahel muutun liiga julgeks ja arvan, et kivi on väga tugev ja võin rohkem lüüa ja siis lähebki katki."

Trondi vanavanemad tõid talle puhkuselt tagasi tulles kingiks kivi, sest haruldased valged kivid on tema erilised lemmikud. "Tuli välja, et kivi kumab õrnalt valgust läbi," on ta uhke kivist tehtud kraanikausi üle.

"Relakaid (ketaslõikur ehk nurklihvija-toim.) ikka läheb omajagu. Nelja aasta peale on viis relakat katki läinud," muheles Trond.

"Tegelen veel metsanduse ja kaitseliiduga ning paljude koduste tegevustega," ütles Trond, kes koolis õpib ka metsandust.

Trondi arvates võiks kivist kausside meisterdamisega ära elada küll, aga ta kaldub arvama, et võib olla hakkab siis ära tüütama. "Hobi korras on neid hästi mõnus teha."