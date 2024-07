Automajade ehitaja tegi lihakülmikuautost luksusliku kahekorruselise maja

Näo-lõualuukirurg Janne Tiigimäe-Saar on sõltuvuses automajade ehitamisest ning on enda õue peale ehitanud automaju, millel on rõdud, saunad, vannid, lastetoad ja isegi luksuslik sviit. Tema sõnul on autoehitaja ja kirurgi töövahendid väga sarnased.

"See on sõltuvus, see ei ole enam normaalne. Nägin mingit Soome maamessisaadet. kuidas bussi sisse oli ehitatud minimaja ja vaimustusin sellest, sest ma olin vahetult enne seda käinud Inglismaal sõbral külas, kes elas paadis. Mõtlesin, et kuidas ma ka saan nii ja tahtsin endale teha ühe automaja, aga nüüd on nii läinud, et iga nädal elan oma võlumaal erinevas nurgas," ütles automajade ehitaja Janne Tiigimäe-Saar, kes elukutselt on näo-lõualuukirurg, kellele käeline tegevus pole sugugi mitte võõras.

Muheledes ütles Tiigimäe-Saar, et töövahendid on kõik suhteliselt samad.

Janne Tiigimäe-Saar ehitab automajasid Autor/allikas: ERR

"Suvel on toas liiga palav, kui on üritused ja noored on külas, käib möll, siis on automajas hea rahulik, kuulad linnulaulu."

Automajades on rõdud, saunad, veega kraanid, külmkapid, et ka lastega pered saaksid ennast mugavalt tunda. Ühe auto mootoriruumis saab isegi leili ja vanni võtta. Ämma pärandatud auto on ehitatud spetsiaalselt tähtede ja päikeseloojangute vaatamiseks. Ühe eriti uhke auto ehitas ta Tallinna Lihatööstuse lihakülmikust ning selles on olemas isegi lukssviit ja lastetuba. Selle automaja tegi ta oma õele ja õelastele.

"Mulle sobivad katkised ja vanad asjad, mille saab ellu äratada, nagu meditsiinis on see viimane pumpamine," lisas Tiigimäe-Saar.

Autod on enamasti "Kuldsest Börsist". "Piilun neid tavaliselt juba aasta aega, vahel lähen vaatan, kas nad on veel alles ja kas hind on kukkunud. Tavaliselt mina saangi need rääbuskid, millel on ainult kestad järgi ja mida autohuvilised enam ei taha."

Tiigimäe-Saare sõnul ehitab ta automaju suure kirega. "Ma kaon täiesti, ei jõua isegi sööma."

Automajad on ehitatud kõik oma tarbeks ning välja ta neid ei üüri.