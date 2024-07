Uue muusika reede: Genka, Lana Del Ray, Eminem, Jessie Ware jt

Solecline ja Anna G – "Kraani Alla Suu"

Produtsent Solecline uuel lool teeb vokaalil debüüdi laulja Anna G. "Lugu on nagu kraesse visatud ämbritäis jahedat vett kuumal Eesti suvepäeval – jahutab, aga kohe tahad veel. Lihtne ja kerge astumine, mis saab ainest päikesest, vihmast, veest ja veekogudest ning kõigest muust heast, mida suvi meile toob," selgitas Solecline.

Fredi ja Inga – "Can't Call U A Stranger"

Fredi ehk Frederik Küüts võtab hoogu sügiseseks sooloalbumiks ja andis välja selle suve teise singli. Ouu ninamehe asemel teeb seekord kaasa Inga.

Margiiela ja Genka – "YSL"

Margiiela ja Genka annavad endast parima, et mõne kõlari läbi lasta. Plaadifirma Legendaarse alt välja antud singli muusikavideo režissöör on Margiiela ise, operaatoriks Masa.

Mick Pedaja – "Softer (For Noel)"

Mick Pedaja uus singel on pühendatud tema pojale. Singliga koos ilmus ka Pedaja enda tehtud muusikavideo, mis valmis Eesti looduses.

Jonts ja Beebi – "moment"

Jonts ja Prodigyboysis tegutsev Beebi jätkavad tihedat koostööd ja avaldasid viimase aasta jooksul juba neljanda ühise singlil, millel jätkavad oma koha otsimist digipopis.

Quavo ja Lana Del Ray – "Tough"

Tundub, et ilma kitarrideta ei tee sel aastal enam midagi ära, nii et Migose juhtfiguur Quavo uus americana-trap singel valmis koos Lana Del Reyga, kelle jaoks ei ole see esimene seiklus hiphoppi. Del Rey 2017. aasta plaadil "Lust For Life" lõid kaasa näiteks Asap Rocky ja Playboi Carti.

KOKOKO! – "Elingi Biso Te"

Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad eksperimentaal-elektroonilised punkarid andsid välja oma teise albumi "BUTU".

Jessie Ware ja Romy – "Lift You Up"

Briti laulja Jessie Ware, kes esineb augustis Haapsalus, kutsus oma suveloole The XX-ist tuntuks saanud Romy. Loo produtsendiks on Stuart Price, kelle abiga on valminud Madonna album "Confessions on a Dance Floor". Price on teinud koostööd ka Pet Shop Boysi, Kylie Minogue' ja Scissors Sistersiga.

Pawsa – "TOO COOL TO BE CARELESS"

Ühendkuningriikide produtsendi Pawsa selle suve teine singel pärast mai lõpus ilmunud "Pick Up The Phone'i", millel kuuleb ka Nate Doggi. Viimasel singlil on sämplitud Dennis Edwardsi ja Siedah Garretti 1984. aastal Motowni alt välja antud lugu "Don't Look Any Further".

Childish Gambino – "Lithonia"

"Lithonia" on esimene singel Donald Gloveri 19. juulil ilmuvalt albumilt "Bando Stone & The New World", mis jääb viimaseks Childish Gambino aliase alt. Album saab ka soundtrack'iks samanimelisele filmile.

Odeal – "Soh-Soh"

Saksamaal sündinud, Nigeerias ja Hispaanias kasvanud ning lõpuks Ühendkuningriikidesse jõudnud Odeal andis välja lühialbumi "Sunday At Zuri's", millel segab Nigeeria helisid ja rütme R&B'ga.

Aespa – "Hot Mess"

Lõuna-Korea hüper-K-popi tüdrukutebänd Aespa andis mai lõpus välja debüütalbumi "Armageddon - The 1st album" ning veidi üle kuu hiljem on juba tagasi uue singliga, millel hoiavad endiselt enda k-popi servi võrdlemisi teravana.

Kasabian – "Hell Of It"

Leicesteri indie-rock bänd Kasabian andis reedel välja oma kaheksanda albumi ning teise, kus peaosas on eelkõige bändi kitarristina tegutsenud Serge Pizzorno, kes peale süüdistusi koduvägivallas Tom Meighanilt ameti üle võttis.

Zach Bryan ja Bruce Springsteen – "Sandpaper"

Ühendriikide uue põlvkonna kantristaaridest üks suurimaid, Zach Bryan andis välja oma viienda albumi "The Great American Bar Scene". 19 looga ja tund aega pikalt albumilt leiab lisaks The Bossile ka John Mayeri.

Eminem, Big Sean ja BabyTron – "Tobey"

Mai lõpus pikemalt pausilt naasnud Eminem andis välja järgmise singli, kus kaasas teine Detroiti räppar Big Sean ja noor Michigani tegija BabyTron, kellele usaldatakse loost suur osa.

