Niinemets: minu vaimne ja füüsiline heaolu maksab ligi neliteist eurot

Tõnis Niinemets rääkis saates "Mehed, hakkame elama!" et tema vaimne ja füüsiline heaolu maksab täpselt kolmteist eurot ja üheksakümmend senti, sest just nii palju maksab poes reha. Niinemetsa sõnul proovib ta fännata kõiki neid asju, mida teeb ja kõiki oma töid valib ta eelkõige selle järgi, et punt oleks lahe, kellega koos tööd teha.

"Ma ise teadvustan ennast pigem naiivse inimesena. Muretsemine, mures olemine või negatiivne ellusuhtumine, mingi taaga kaasa vedamine on asjad, millega ma ei viitsi tegeleda, aga ma viitsin tegeleda toredate ja positiivsete asjadega oma elus. Ma vist olen liialt positiivne inimene," ütles 36-aastane näitleja Tõnis Niinemets, kellel kodus kasvamas kaheksa- ja kümneaastane laps. "Ma väga palju probleemidele ei keskendu."

Mingi aeg tagasi rääkis Niinemets teatris sel teemal ja täpselt nagu Merle Palmiste ei tea ka tema, mis on depressioon ja stress. "Kõik on tegelikult ju tore, jalad ja käed on küljes ja silmad on peas."

Ka lapsepõlvest ei mäleta Niinemets traumasid, mida endaga läbi elu kaasa vedada. "Elus on nii palju toredaid asju, millele keskenduda."

Hommikud on talle väga tuttavad, sest need on kodus tema rida. "Tavaliselt tõusen ma esimesena, kuigi lähen alati ka viimasena magama. Mind näiteks häirib, ma ei saa minna magama, kui elamine on sassis. Ma magan vähe, sest nii palju huvitavat toimub maailmas," ütles Niinemets.

Hommikuti saadab ta lapsed kooli ning läheb siis koeraga jalutama. "Siis vaatan, et abikaasa saaks kodunt välja," muheleb Niinemets.

Muidugi on ka tal hetki, kui sütik läheb lühikeseks ja ta on kodus kõva häält teinud.

"Mu pere teine pool on pigem muretsev inimene, tal on kohe selline geneetika, mis tuleb suguvõsast kaasa. Ma siis ei tegele nende muredega. Ma proovin jälgida, et kui tema pokaal on täis, siis ma võin enda oma tilgatumaks juua," ütles Niinemets. "Kui ma tunnen, et mul on mure, siis ma valin, mis hetkel ma selle välja räägin, reeglina ma laste kuuldes neist ei räägi."

Tal on üks lähedane sõber, kelle puhul ta nägi, et sõbral on muresid ja sai aru, mis mured need on ja et sõber proovib neid oma peas üksi ära lahendada, aga kõrvalt nägi, et ta ikkagi ei lahendanud neid ise ära.

"Võtsin selle ühel hetkel temaga jutuks ja eesti mees avaneb sellisel hetkel, kui sa ei oskagi nagu oodata. Võid sõita autos kahekesi ühest linnast teise linna, ühel hetkel ta räägib oma mure ära. Minu jaoks tundusid need lihtsad vastused talle ja ma loodan, et ta võttis sealt killukese kaasa."

Niinemetsa arvates on vajalik oma sõpradele, kelle puhul sa tajud ära, et tal on mingi mure, teada anda, et ta võib sellest igal ajal rääkida. "Vaikselt ta hakkab siis avanema ka. Ja alati tasub sõpradele teada anda ka positiivsetest hetkedest, mida koos on veedetud, öelda, et mul on sinuga koos väga tore olnud."

Niinemetsa sõnul annab nalja ja huumori ruumi paiskamine endale palju tagasi. "Inimesed saavad sellest energiat, kui saal naerab ja see, mis sa ise tagasi saad, on omakorda meeletu energia. Toimubki hea ja mõnusa tunde vahendamine. Inimesed on tulnud ju saali millegipärast, aga vahel ma olen mõelnud, et mis aeg see on, kus me elame. Miks jookstakse huumorile, naljale ja komöödiale tormi. Mulle tundub seepärast, et saaks ennast tühjaks naerda, et siis minna laetuna või siis vastupidi, just tühjana, edasi. Inimesed endalegi teadvustamata ostivad huumorit, sest võib olla nende elus on naeru vähe," mõtiskles Niinemets.

"Tunnen seda, kui vanasti käis meelelahutustööga kaasas väga palju alkoholismi, see oli nagu enese vabaks laskmise moodus, aga samas mitte väga tervislik, siis nüüd on seda elus palju vähem, aga teisalt on see asendunud millegi muuga, võib olla ka tööga. On hirm, et kuskilt tulevad andekamad, energilisemad ja võimekamad inimesed ning seepärast rabeletaksegi."

Niinemets ei ole ka ise maailma suurim puhkuse etalon, talle piisab puude lõhkumisest või riisumisest, sest talle väga meeldib riisuda.

"Mina näiteks tean, kui palju minu füüsiline ja vaimne heaolu maksab. See maksab kolmteist üheksakümmend. Just nii palju maksab Fiskarsi reha. Mul on õnneks linnas elades üsna suur hoov ja ega keegi peale minu hoovis nii suur riisumishuviline ei olegi. Mulle meeldib olla väljas värske õhu käes ja midagi reaalselt ära teha, et tulemus oleks kohe näha."

Niinemets proovib fännata kõiki neid asju, mida ta teeb ja kõiki oma töid valib ta eelkõige selle järgi, et see punt oleks lahe, kellega ta koos seda tööd teeb.