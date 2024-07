Jasmiin Üpraus: jetispordis on vaja nii füüsist kui mõistust

Hetkel maailma edetabeli esimese kolme hulka kuuluv jetisportlane Jasmiin Üpraus ütles ETV suvises lühilugude sarjas "Minu meri", et jetisport on atraktiivne ja äge ala, kus ainult füüsisest ei piisa.

"Jetispordini jõudsin 4-aastaselt, aga kuna kogu mu pere on olnud motospordiga seotud, siis ei olnud see mingi uudis," ütles Üpraus, kellele alguses jetisport üldse ei istunud ja meenutas esimest tormise mere peal hüppamist, mis Üprausel pisarad silma tõi.

"Kuskil vanuses 13 käis klõps ära, et tegelikult on äge. See on spordiala, kus on võimalik tippu jõuda, kui sinna panustada ja sellega tegeleda. Mulle meeldis mõte, et mu all on vesi, ma ei kuku maa peale. Ja üldse on mulle motospordi õhkkond, elustiil ja inimesed alati väga meeldinud, nii et see oli igati loomulik jätk," rääkis Üpraus.

Jetisporti on kõige lihtsam võrrelda Moto GP või motokrossiga, mis toimub lihtsalt vee peal. "Meil on rajamärgised, sõidame 15 minutit pluss üks ring, ühisstardist. Kes esimesena finišijoone ületab ongi võitja. Väga atraktiivne, äge. On vaja füüsist ja mõistust," sõnas Üpraus.

Kuigi kiirused on kõrged, siis kartma Üprause sõnul ei pea. "Kui sõidad üle 100 kilomeetri tunnis ja vee peale kukud, siis tegelikult on ikkagi valus. Kukuks nagu betooni peale, aga ma ikkagi usun, et vee peal motosporti teha on palju turvalisem kui maa peal," tõdes ta.

Üpraust toetab pereliikmetest koosnev tiim – isa ja kaksikvend ehitavad ja valmistavad masinaid ette. "Üksinda seda sporti raudselt teha ei saa. See on ikkagi meeskonnaala. Mina täidan vee peal mehaanikute unistusi. Minu ülesandeks on tavaliselt masina pesemine ja puhastamine. Mutrivõtmeid kätte ei anta, sest öeldakse, et see on riskantne," naeris Üpraus.

Reisimine, masina transport ja muud kulud lähevad hooaja peale kokku maksma umbes 100 000 eurot. "Treenides võtab masin liiter minutis, kui maksimaalsel kiirusel sõita. Sellega tuleb ka arvestada. Päevas tuleb ka 2–3 tundi sporti, mis ei toimu vee peal. Raja peal veedame nii palju aega kui võimalik ehk nädalas tuleb treeningtundide arv päris suur," selgitas jetisportlane.

"Hetkel olen ma maailma tipus. Kõigil viimastel maailmakarika või MM-etappidel olen kas sõidu või etapi võitnud. Maailma edetabelis oleme ka hetkel esimese kolme seas," rõõmustas Üpraus.

"Ma ei kujutaks kunagi oma elu ilma mereta ette. Eriti kuna olen Pärnust pärit, siis see mereõhk ja värskus, mida hommikuti tunned, on lihtsalt kuldaväärt. Ei saaks soovida midagi paremat kui mere ääres elamist," sõnas Üpraus.