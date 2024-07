Osmussaare saarevaht: väikesaarele reisides on vaja teada eluolulist infot

Osmussaare saarevaht Rita Koppel rääkis "Vikerhommikus", et saarele tulles peab alati kaasa võtma tuule- ja vihmakindlad riided ning midagi näksimiseks, sest kunagi ei tea, kas saarelt õhtul ka mandrile tagasi saab. Lisaks pani ta reisijatele südamele, et kogu enda tekitatud prügi tuleb saarelt lahkudes samuti kaasa võtta.

"Tuleb lihtsalt otse enda ette vaadata, mitte kuhugi alla ja mitte tagurpidi istuda, siis on kõik hästi," õpetas paadikapten ja kaheksa aastat Osmussaarel saarevaht olnud Rita Koppel, mida teha merehaiguse vältimiseks. Tema ise kuulub nende väheste äravalitute hulka, kellel merehaigust ei esine.

Kuna saarevahi üks ülesandeid on ka väikesaare looduse säilitamine, siis selle jaoks on Koppeli sõnul saarele võetud kariloomad ehk lambad ja veised.

"Loomad aitavad ära süüa kõik liigse taimestiku, et välja saaksid tulla ka need taimed, mis vajavad rohkem õhku ja avarust. Inimeste puhul on tähtis see, et nad alati mõtleksid, kui tulevad looduskaunitesse kohtadesse ega jätaks endast maha prügi. See on aastast aastasse sama teema, et palun võtke see kõik, mis te saarele toote, endaga kaasa. Saarel ei ole prügikäitlust, me ei saa siin prügi hoiustada ja peame kõik selle mandrile vedama. See on kõige tähtsam asi, mida inimesed saarele tulles mõtlesid."

Üheks saare nuhtluseks on aina rohkem ka kormoranid, kes küll õnneks ei pesitse Osmussaarel, küll aga talvituvad, sest saare ümbrus on aasta läbi jäävaba.

"Terve tuletorn ja selle ümbrus, pankranniku pealne serv on talvel kormoranide poolt vallutatud ning nende väljaheited kõrvetavad muru ära ning osades kohtades muru enam ei kasvagi, mis on väga halb."

Transpordiamet paigaldas saarele linnupeleti, aga kormoranid istuvad selle peal, ega tee sellest Koppeli sõnul väljagi.

"Kui midagi juhtub, siis see juhtub alati halva ilmaga," ütles Koppel. "Kui on lainetus, sõidavad paadid kividesse, kütus saab otsa ja siis tuleb need mere pealt ära tarida."

Kõige sagedamini küsivad saarele reisijad saarevahilt, kui kõrge on tuletorn ja mitu trepiastet sinna on. "Astmeid on kokku 155, aga tuletorni trepp on hästi turvaline ning ka pensionärid on sellest väga vapralt kõik üles saanud."

Suvel külastavad Osmussaart paljud linnuvaatlejad Belgiast, Prantsusmaalt ja Soomest.

Vahel uuritakse saarevahilt ka, mis vahe on tuletornil ja majakal ning siis selgitab saarevaht, et tuletorn on eesti- ja majakas venekeelne nimetus.

Kui mandrilt paati istutakse, arvatakse Koppeli sõnul sageli, et ilm on üliilus, aga kui nuka tagant välja saadakse, siis hakkab lainetus ja tuul puhub. Seega tuleb saarele tuule- ja vihmakindlad riided kindlasti kaasa võtta.

"Arvestama peab ka sellega, et teinekord sa saad hommikul saarele, aga õhtul maha ei saa, sest ilm on läinud nii halvaks, et tulebki ööbida saare peal. Vett saare pealt saab, aga midagi näksimiseks võiks alati kaasas olla. "