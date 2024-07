Kristjan Järvi bändi Nordic Pulse liikmed esinesid koos Coldplayga

"Glastonbury festivalile kutsuti esinema igasuguseid eriartiste nagu räppar Little Simz, näitleja Michael J. Fox ja samal laval astusid üles keelpilliliikmed bändist Nordic Pulse, mis on aastaid minu bänd olnud ja mis on tuumik minu orkestrile Läänemere Filharmoonikud," ütles dirigent Kristjan Järvi.

Järvi sõnul helistas Coldplay management ja küsis, kas saate Glastonburysse tulla, vaja oleks kaheksat keelpillimängijat, kaht meest ja kuut naist. "Enamus neist on eestlased," lisas Järvi, kes sobivad artistid ise välja valis. ""Miks meile helistati, on suhtumine elusse. Nad tahtsid meie vaimu. Coldplayga koos esitati kolm lugu."

Eelmisel aastal tegi Järvi orkester terve tuuri produtsent Brian Enoga, kes aitas tuuri toimumisele väga palju kaasa. "Tema on kogu selle värgi taga, sest ka Coldplay oli alguses produtseeritud Eno poolt. Ta märkas meid ja seetõttu märkas ka Coldplay meid ja niimoodi see pall veereb," lisas Järvi.

Orkester Läänemere Filharmoonikud on Järvi arvates väga fantastilises olukorras, sest tuumik on alati sama ja see on sellist vaimu täis, mis tekitabki neid kontakte, mida tavaliselt poleks üldse võimalik ette kujutada.

Järvi sõnul ütles Coldplay laulja Chris Martin, et ta kindlasti tahab seda ka korrata ning mitte ainult korrata, vaid Järvi loodab kaasa võtta ka oma ülejäänud 50 orkestriliiget.

Järvi ise ei osalenud Glastonbury festivali, kuna ta tegi samal ajal Eestis kontserti "Meelte Videvik". Kontsert toimub ka 17. augustil Elvas. "Ma tahaks, et Elva ja üldse Eesti saaks sellise reputatsiooni nagu on Burning Man Festival Nevada kõrbes."