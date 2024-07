Ratturi kolmapäevadel õpib heas seltskonnas Tallinna rattatartistut tundma

Jalgrattasõidu entusiast Karel Zova kutsus kõiki huvilisi ratturi kolmapäevadel osalema, et tund aega mõnusas seltskonnas Tallinna rattataristuga tutvuda ning kõikidele liiklejatele meelde tuletada, et ratturid on ka olulised liiklejad. Zova sõnul saab sealt ka häid nippe, kuidas kiiresti ja mugavalt rattaga vajalikku sihtkohta jõuda.

"Tallinn on paraja suurusega linn jalgrattaga sõitmiseks, kiiresti jõuab igale poole. Ratas on ju laisa inimese liikumisvahend," ütles ratturi kolmapäeva üks eestvedajatest Karel Zova Raadio 2 saates "Päev".

Kolm-neli aastat on igal kolmapäeval toimunud ühine rattasõit, mis saab alguse Vabaduse platsilt Tallinnas. "Mõte on selles, et oleks tööpäeva pärastlõuna. Kuivõrd me sõidame ringi peamiselt kesklinnas ja peamisi põhjusi on lihtsalt meelde tuletada, et ratturid on olemas ja sõidavad. "

Zova sõnul on igasuguseid rattataristuid rajatud. "Kord on see mingi rada, kord mingi tee, siis mingi jagatud asi, et siis oleks nagu näha, et ratturid on olemas ja saaks kõikidele meelde tuletada, kuidas käituda ja olla."

Vabaduse platsil kogunetakse igal kolmapäeval kell viis. "Ratturi kolmapäevale on oodatud kõik huvilised. Oleme nüüd püüdnud hoida sellist järjepidevust. Toimumiskordi on praeguseks olnud paarsada."

Inimeste hulk vaheldub. "Kui on eriti õudne ilm, siis on võib olla kolm kuni kaheksa inimest ja kõige rohkem on paaril korral kogunenud 40 inimest. Meil on päris palju ka Tallinnasse sattunud välismaalasi," lisas Zova.

"Meil on täiesti vaba dresscode (riietusstiil-toim.). Meie seas on mõned, kes võib olla ei taha olla kileviinerid ja on neid, kes tulevad kontorist, on ülikonnas ja sõidavad niiviisi. Ühesõnaga, see on kõigile, see ei ole spordiüritus. See on kulgemine, aga mida me teeme, me proovime nii palju kui võimalik kulgeda mööda Tallinna ametlikku rattataristut. Sõidame rahulikus tempos tavaliselt umbes tunnikese. Oleneb, kuidas tuju on. Vahetevahel on mõni uus jupp valminud, vahel lähme Stroomi randa või Piritale ujuma," selgitas Zova, kuhu ratturi kolmapäeval sõidetakse.

Zova ise elab Luite asumis ja käib Kadriorgu tööle. "Mul on rattaga tihtilugu kõige parem liikuda, sest need kõnniteed, mis on ka kergliiklusteed, need teeb linn talvel ilusti sahaga puhtaks, aga kui jalgsi läheksin, siis peaksin vasakule kõnniteele ronima, mis on sageli puhastamata," lisas Zova, kes sõidab rattaga ka talvel.

Zova sõnul on mitmed inimesed, kes pole põhikäijad, pärast öelnud, et nad said nüüd teada, kuidas pääseda kaubamaja juurest kunstimuuseumini kõige mugavamat teed viisi või mõnda muusse kohta. "See häda meil on, et meil on see rattataristu küll arenenud, aga ta areneb selliste jupikeste kaupa, et väga raske on aru saada, millal see lõpeb ja millal algab. Profid näitavad siis ette, kuidas need teed kulgevad."