Kosmeetikust vangivalvuriks: see on olnud suur areng minus endas

Vangivalvuri ametis oma elu kutsumuse leidnud Kristi Toomla rääkis Raadio 2 saatele "Hommik", et poleks uneski osanud näha, millise isikliku arengu ta selles töös on tänaseks läbi teinud. Vangivalvuriks kandideeris kosmeetikuna töötanud Toomla võistkonnakaaslase soovitusel.

"Naljaga pooleks võiks öelda, et tuleb eelnevalt koondada, et siis uuesti ennast leidma hakata ja mõelda, mida edasi teha," selgitas Kristi Toomla tausta, miks ta võttis ette karjääripöörde. "Ma ei tahtnud enam teha tööd, mida seni olin teinud, aga vangivalvuri ameti peale ma ei oleks ise kunagi tulnud. Minu saalihoki võistkonnakaaslane ütles, et nägi vangivalvuri töökuulutust ja et mulle võiks see töö sobida."

Varasemalt töötas Toomla spaas kosmeetikuna, tegi näo- ja kehahooldusi ning maniküüri ja pediküüri. "See töö ei rahuldanud mind seesmiselt. Tundsin, et tahan liikuvamat tööd."

Vangivalvurid juhinduvad oma töös väga palju saatmiskavast, kus on kellaajaliselt paigas, kuidas ja millal kinnipeetavad tööle, kooli, huviringidesse või kohtusse liikuma peavad. Lisaks on vangivalvuri tööks jalutuskäigud, kirjade korjamine, postipakkide jagamine ja palju muud.

"Rõhutame väga seda, et võtaksime rohkem aega kinnipeetavatega vestelda, et nad saaksid ennast filtreerida, rääkida, et mitte oma mures üksi jääda. Näiteks sai kodust kehva sõnumi. Või näiteks rääkida, kuidas koolis läheb, mida nad enne eksamile minekut tunnevad," ütles Toomla.

"Minu esimene päev tööl ehk tutvumine vanglaga oli see, et vangla on väga viisakas keskkond. Ma olin ka mõjutatud välisest, näiteks filmidest nähtust," sõnas Toomla, mis teda vanglas kõige rohkem üllatas.

Toomla sõnul arvatakse alati, et vangivalvuril on kogu aeg nui käes ja kohe valmis ning seetõttu peab ta päris tihti seletama, mis on vangivalvuri töö ja et see on palju laiem kui arvatakse.

Toomla hoiatas oma peret ette, et kandideerib vangivalvuriks. Kohe ei antud talle pere poolt mingit hinnangut, ei laidetud ega kiidetud. "Mina olen rahul kogu selle protsessiga, mis ma olen seal vanglas teinud. Sellist arengut minus endas ma ei oleks eluski osanud näha. Tänaseks olen ma lõpetanud justiitskolledžis esimese kursuse ja veel kaks aastat on õppida. Ma ei arvanud, et mina veel õppima lähen."

"Norra vangla on meile olnud eeskujuks. Et luua kinnipeetavatele loomulikumat keskkonda, seal on vangla nagu kogukond, camping. Kõige suurem karistus kinnipeetava jaoks on, et tema vabadus on piiratud, müürid on ees. Meie eesmärk ei ole neid ju veel lisaks karistada, vaid anda nüüd võimalus ennast parandada ja et nad saaksid sotsiaalseid oskusi omandada," tõi Toomla välja, miks Norra hotelli-laadsed vanglad neile on eeskujuks.

Toomla eesmärk on elada nüüd ja täna ehk hetkes. "Ma ka ju ei teadnud, kas see töö mulle sobib, aga kui sa tunned, et sul on ka miskit ühiskonnale anda, siis miks mitte, tulge ja proovige vangivalvuri ametit, olenemata vanusest. Kui sa sobid vanglasse tööle, siis valvuriõpe toimub nelja kuuga."

2022. aastal valiti Toomla parimaks vangivalvuriks.