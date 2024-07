Purjetaja Jevgeni Kazakov: Draakon on ilus ja meeldiv jaht

Purjetaja Jevgeni Kazakov ütles, et Draakon on ilus ja väga meeldiv jaht. "1972. aastal oli Draakon viimast korda olümpiamängudel ning kuni selle ajani olid need kõik puidust, aga pärast olümpiamängudelt maha võtmist hakati Draakoneid ehitama plastmassist," selgitas ta ja lisas, et puu-Draakonid hakkasid pärast seda ära kaduma, kuna need olid väga kallid. "Öeldi, et plastikust jaht on vähemalt neli korda odavam, kuigi mõni aasta hiljem kasvas see sama kalliks kui puidust jaht."

"Draakon on väga keerukas jaht, ta on väga raske ja selle raskuse kohta tal ei ole palju purjesid," selgitas ta ja mainis, et seetõttu tuleb teda palju sättida ja trimmida. "Purjedega tuleb teha palju tööd."