Galerii: Glastonbury festivalil esinesid Coldplay, Dua Lipa ja SZA

Festivali kolm peaesinejat olid Dua Lipa, Coldplay ja Sza, kes vastavalt reedele, laupäevale ja pühapäevale pealaval punkti panid.

Lisaks neile võis kuulda musitseerimas kohalikku räpparit Little Simzi, Nigeeria staari Burna Boy, ning Kanada superstaare Shania Twain ja Avril Lavigne.

Erikülalisena astus üles ka Serbiast pärit performance-kunstnik Marina Abramaovic, kelle eestvedamisel viidi läbi seitsmeminutiline kollektiivne vaikus.

Laval võis näha ka filmist "Gladiaator" tuntud nägu Russel Crowe', kes esines akustilise kavaga. Coldplay kontserdil oli üllatuskülaline filmist "Tagasi tulevikku" tuntuks saanud näitleja Michael J. Fox.

Tänavust festivali külastas üle 210 000 inimese. Indepent kirjutas, et suured rahvamassid tekitasid parajalt probleeme ja korraldajad alahindasid lava suurusid. Näiteks esines DJ-kavaga hüperpop-staar Charli XCX, kuhu ligi pääsemiseks pidi külastajate sõnul kauem ootama kui festivaliväravatest sisse saamiseks.

Elektroonilise muusika duo Bicep pidi kontserdi publiku tervise huvides pooleli jätma. Reedel astus üles ka nullindate tüdrukutebänd Sugababes, kelle lava juurest paluti hilistel saabujatel lahkuda, sest huvilisi oli liiga palju. Nostalgiajanu alahinnati ka Avril Lavigne'i kontserdiga, mis toimus suuruselt teisel laval ja kuhu publik ära ei tahtnud mahtuda.

Festivalikorraldajad ütlesid The Guardianile, et suurte artistide soov esineda väiksematel lavadel, kus ruum on piiratud, on osa Glastonbury maagiast. "See võib tähendada, et mõned fännid pettuvad, aga meie publiku haldamise plaanis on turvalisus alati esikohal."