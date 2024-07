Suve lõpuni leiab Eestimaa põldudelt Eesti kunstiklassikat

Alates juulikuust ootavad üle terve Eesti avastamist seitse põldu, kuhu on üles seatud Eesti kunstnike maalide reprod.

Kaunid põllud on osa me igasuvisest maastikupildist ja Eesti kultuuriloost ning samamoodi on läbi aja neid vaateid osanud hinnata hulk Eesti kunstnikke. Seitsmesse Eesti paika jõuavad Ants Laikmaa, Oskar Georg Adolf Hoffmanni, Emil Musso, Silvia Jõgeveri, Konrad Mäe ja Anatoli Kaigorodovi maalid. Täpsemad asukohad leiab kultuuripõldude kaardilt.

Maalide juurest leiab ka infotahvlid teabega, millist põllukultuuri konkreetsel põllul kasvatatakse, millal toimub külv ja saagikoristus ning kes põllu eest hoolitseb.

Põldude äärde on paigutatud maalid, mille sünnilugu on ühel või teisel moel asukohaga seotud. Kuna vanim teos pärineb orienteeruvalt 19. sajandi lõpust, saab hinnata, kas ja kui palju erineb maalil olev põllupilt tänapäevasest.

Tartu- ja Jõgevamaalt leiab kaks maali – Emil Musso "Maastik" paikneb Jõgeva vallas Mooritsal ja teine, Silvia Jõgeveri "Haaslava maastik" Kastre vallas Mellistest. Ants Laikmaa maale on põldude äärde paigutatud kaks – Läänemaal saab näha Laikmaa "Ridala Maastikku" ning Saaremaal Kaalis "Viljapõld viie tuulikuga".

Lääne-Virumaale Kadrina vallast Jõeperest leiab Oskar Georg Adolf Hoffmanni maali "Mees vikatiga" ning Ida-Virumaal Valastes saab kaeda Anatoli Kaigorodovi "Sügist". Viljandi vallas saab aga näha Konrad Mäe maali "Viljandi maastik".

Kuigi maalid jäävad põldude äärde augusti lõpuni, tasub maale otsima minna juba juulis, sest just siis saab näha kõige ilusamat pilti koristusküpsest põllust, mis on ootamas lõikust. Eesti inimeste poolt juba avastatud maale leiab sotsiaalmeedias teemaviite #kultuuripõld abil.

Maalide põldudele paigaldamisega soovivad BASF Agro Eesti ja Eesti Kunstimuuseum juhtida tähelepanu Eesti põldudele kui ühele olulisele osale meie kultuurist, aga ka põllumeeste tööle, väljakutsetele ja sellele, kuidas jõuab toit põllult taldrikule.